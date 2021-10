Indian Wells, Jannik Sinner accede agli ottavi di finale. Possibile derby con Matteo Berrettini

Neanche una goccia di sudore versata sul cemento, e Jannik Sinner si ritrova negli ottavi di finale di Indian Wells, torneo Masters 1000 che si disputa in California. Il suo avversario sarebbe dovuto essere lo statunitense John Isner, che ha deciso per il ritiro visto che sta per diventare padre per terza volta. “Ho bisogno di tornare a casa per stare con la famiglia, questo è il mio dovere in questo momento. Molto più importante del tennis” ha detto il 36enne del North Carolina, spiegando il motivo dell’abbandono del torneo.

Negli ottavi di finale Sinner potrebbe trovare Matteo Berrettini, che prima però deve battere al terzo turno un altro statunitense cioè Taylor Fritz. Per Fabio Fognini, invece, impegno sulla carta molto difficile contro il greco Stefanos Tsitsipas.



In campo femminile la sorpresa è l’eliminazione di Karolina Pliskova per mano della brasiliana Beatriz Haddad Maia. La numero 3 del mondo che perde contro la numero 115, Davide che batte Golia. La Haddad Maia affronterà al quarto turno l’estone Anett Kontaveit, numero 20 del ranking ed autrice di un’altra sorpresa, avendo eliminato la vincitrice dell’ultima edizione del torneo, disputata nel 2019, ovvero la canadese Bianca Andreescu .