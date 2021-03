Cosenza – LR Vicenza 1-1. Le pagelle tifose

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un punto a testa per Cosenza e Vicenza nel turno infrasettimanale di Serie B, giocatosi ieri in Calabria. Non riesce nell’impresa il Vicenza, che ha però il merito di cadere, rialzarsi e resistere. Sotto di un gol a freddo, i biancorossi prendono il comando della partita e sbagliano anche un rigore. Pareggiano nella ripresa su angolo, e poi rimangono in 10. Il Cosenza subisce passivamente gli alti e bassi del Lane, che fa e disfa tutto. Alla fine, un punto che muove la classifica.

GRANDI: Non è mai chiamato in causa, sul gol viene lasciato lì da solo.

ABBANDONATO 6

CAPPELLETTI: Sul gol avversario è lui a dimenticarsi l’uomo;

Cerca il riscatto poi salvando un gol già fatto, però la doppia ammonizione ( forse un fallo non c’era) ci lascia in 10

ALTALENANTE 5,5

BARLOCCO: Soffre particolarmente il suo avversario, e si limita solo a difendere salvo farsi saltare per il cross dell 1 a 0.

BIRILLO 5

VALENTINI: Dietro soffre come un po’ tutta la difesa, si proietta però in avanti e insacca con dedica a Gesù.

MESSIA 6

PADELLA: Oggi sale lui in cabina di regia li dietro, comanda tutta la difesa, e la sua esperienza si vede, fortunatamente non fischiano a causa sua un rigore per tocco di mano e sempre fortunatamente sfiora il gol nella nostra porta.

CROCE E DELIZIA 6

ZONTA: Anche oggi dove viene schierato fa un buon lavoro, corre e lotta. Prezioso e duttile.

DA RINNOVARE 6

PONTISSO: Un po’ spento, non si presenta mai nel vivo del gioco, si sacrifica a tamponare.

APPANNATO 5,5

CINELLI: Come per Pontisso, non brilla per iniziative, fa tanto lavoro sporco.

IMPACCIATO 5,5

VANDEPUTTE: Poteva essere la sua partita, invece non salta in risalto nelle cronache se non per tentativi non riusciti.

SMUSSATO 5,5

GIACOMELLI: Calcia molle un rigore che valeva oro, suo il corner per il pareggio, ma mai pericoloso.

OMBRA 5,5

LANZAFAME: Quando è in campo si sente, non a caso guadagna un rigore. Per il resto fa sportellate e sponde.

PRESENZA 6

VALIGI (vice Di Carlo): La partita poteva girare male, malissimo, tutto sommato un punto per come si era messa va bene.

FORTUNATO 6