“Ture” centra il bersaglio iridato: sarà uno dei due azzurri in pedana ai Mondiali di freccette

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Tris di freccette azzurre in mano ancora una volta a Michele Turetta, che si è guadagnato di diritto una nuova convocazione in Nazionale Italiana Darts – freccette, uno dei giochi più praticati in Europa – in vista dell’imminente World Cup che si disputerà a Francoforte, in Germania. Di fatto, confermandosi ancora una volta il migliore tra gli azzurri, con l’Italia chiamata a confrontarsi con altre 39 rappresentative di diversi Stati qualificati per la Coppa del Mondo.

Team campione in carica è l’Irlanda del Nord, con come d’abitudine tutte le coppie della Gran Bretagna additate come favorite, visto che le freccette da quelle parti rappresentano una disciplina cosiddetta “da bar” seguitissima e praticata, tanto da riempire i palasport con migliaia di tifosi nelle competizioni più prestigiose. Proprio grazie al vicentino – il “Ture” da soprannome nell’ambiente – anche l’Italia ha guadagnato posizioni nel ranking e acquisito considerazione internazionale crescente negli ultimi anni.

Michele Turetta, 41enne semiprofessionista delle freccette e operaio metalmeccanico in Acciaierie Valbruna, nell’ultimo triennio si è affacciato qui a una nuova vita grazie alla sua passione sorta nei pressi di Altavilla Vicentina. Girando l’Europa di torneo in torneo pur nelle difficoltà di un settore in cui gli sponsor latitano – motivo per cui il campione berico ringrazia sempre chi lo sostiene ad ogni successo – e ci si affida ai montepremi dei tornei per sostenere le spese di viaggio e ottenere le “cards” per disputare tornei di alto livello. Nel Challenge Tour, tra Inghilterra e Germania a Hildesheim, Turetta si è piazzato tra i migliori collocandosi al 27° posto nel ranking. Praticamente automatica la chiamata nel tandem azzurro di giocatori da portare alla World Cup.

Se il 41enne vicentino – da qualche tempo vive a Sovizzo – è ormai una presenza fissa nella coppia italiana da schierare, la novità è invece il piemontese Riccardo Castelli. Volto noto nell’ambiente del darts ma che, dal 11 al 15 giugno, per la prima volta affiancherà il “Ture” sulla pedana mondiale. Anche L’Eco Vicentino, che ha accolto Michele come gradito ospite di BreakPoint, seguirà l’evento.

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