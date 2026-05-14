Resistere compie dieci anni: Bassano capitale dei libri con Angela, McCurry e Littizzetto

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C’è un filo che da dieci anni unisce libri, idee e incontri nel cuore di Bassano del Grappa. Si chiama “Resistere” ed è diventato molto più di una rassegna letteraria: un appuntamento culturale capace di richiamare in città alcuni tra i più importanti protagonisti del panorama italiano e internazionale. Dall’11 al 14 giugno torna infatti la manifestazione ideata e organizzata da Libreria Palazzo Roberti in collaborazione con il Comune, che per il decimo anniversario rilancia con un programma ancora più ambizioso e il ritorno degli eventi in Piazza Libertà.

Dodici appuntamenti in quattro giornate trasformeranno il centro storico bassanese in un grande salotto culturale tra il Castello degli Ezzelini, la storica libreria di via Jacopo Da Ponte — definita da molti “la libreria più bella d’Italia” — e la piazza simbolo della città. Un festival che negli anni ha consolidato il ruolo di Bassano come punto di riferimento culturale nel Veneto e non solo, grazie soprattutto alla visione della famiglia Manfrotto e della Libreria Palazzo Roberti, capace di portare in città autori, giornalisti, divulgatori e artisti di primo piano.

Gli ospiti

Tra gli ospiti più attesi spicca Steve McCurry, protagonista venerdì 12 giugno dell’unica presentazione italiana in esclusiva assoluta. Il celebre fotografo americano, autore dell’iconico ritratto della ragazza afghana pubblicato da National Geographic, dialogherà in Piazza Libertà con Mario Calabresi in un incontro che si annuncia come uno degli eventi culturali dell’estate veneta.

Il giorno successivo sarà invece la volta di Alberto Angela, amatissimo dal pubblico televisivo, che racconterà la figura di Giulio Cesare attraverso il suo ultimo libro “Cesare, la conquista dell’eternità”. Un ritorno molto atteso a Bassano per il divulgatore, destinato a richiamare centinaia di appassionati.

Ma il cartellone del festival attraversa linguaggi e temi diversi: dalla filosofia con Vito Mancuso alla politica con Antonio Polito, dal giornalismo d’inchiesta con Lirio Abbate ai racconti di mafia di Pietro Grasso. Spazio anche alla narrativa e allo spettacolo con Luciana Littizzetto, che presenterà il suo primo romanzo, e con la giornalista Marianna Aprile.

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Non mancheranno appuntamenti dedicati allo sport, alla geopolitica, alla storia e all’arte. Tra gli ospiti anche Stefano Meloccaro, Vittorio Emanuele Parsi, Alexandra Lapierre e Giorgio Zanchini.

A rendere speciale “Resistere” è soprattutto il ruolo della libreria, che in questi anni ha saputo trasformarsi da luogo di vendita e incontro in un vero presidio culturale. Un’identità che le sorelle Manfrotto rivendicano con orgoglio anche in un’epoca dominata dal digitale e dall’intelligenza artificiale: la convinzione, spiegano, è che il libro e l’incontro diretto con gli autori continuino ad avere un valore umano insostituibile.

Per celebrare il decennale è stato organizzato anche il “Grand Tour della Libreria in dieci libri”, percorso guidato tra le sale di Palazzo Roberti e i titoli che hanno segnato la storia della manifestazione.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e senza prenotazione. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del festival: Resistere – Libreria Palazzo Roberti.

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