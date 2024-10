Padova contro Vicenza, prima contro seconda. Domenica il derby veneto tra imbattute

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Padova-Vicenza atto primo, chi vince diventa (o si conferma, nel caso dei biancoscudati) 1° in classifica. Fibrillazione calcistica sull’A4 nel tratto Vicenza-Padova e in tutte le altre vie di collegamento che portano dalle parti dello Stadio Euganeo, dove per la terza stagione di fila andrà in scena il confronto più atteso e derby veneto in C, ma per la prima volta con duello spietato tra le due battistrada del torneo. Per i tifosi veneti delle due sponde, fiato sospeso dalle 15 alle 16.45 circa.

Biancoscudati contro biancorossi, cromie praticamente identiche al pari delle ambizioni per il campionato in corso. Di vertice, per entrambe, con il Padova che però ha messo in campo uno sprint iniziale che nessuno poteva prevedere: sei vittorie su sei partite, a cui è seguito un pareggio giusto una settimana fa, in casa della Pro Patria. In campo nel week end c’è anche l’Arzignano Valchiampo, che ospita domani (sabato) al Dal Molin la neopromossa milanese Alcione, all’8° posto in classifica. Partita dalle 17.30.

All’inverso, il “Lane” non ha brillato in avvio, esordendo con due pareggi nelle prime tre apparizioni, tra gol presi nel finale in superiorità numerica e prestazioni ingarbugliate, salvo poi mettere quattro jackpot di fila. Con doppia striscia positiva ancora aperta: sette incontri senza ok, al pari del Padova ovviamente, e un poker di vittorie consecutive, con le ultime due prove di miglior livello rispetto alle precedenti. D’altro canto, c’è il fattore campo dopo domani a favore dei biancoscudati, anche se l’esodo dei vicentini sarà massiccio, prendendo tutti i tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti in Curva Nord. Massima attenzione sul piano della sicurezza, dopo gli scontri della scorsa stagione a Vicenza, ma si tratta di una prassi ormai.

Guardando ai numeri le due formazioni condividono il primato della miglior difesa del girone A di serie C, con soli 4 gol subito in 7 gare. Per il L.R. Vicenza, tutti incassati nelle giornate “dispari”: alla prima (2 con Giana Erminio all’esordio casalingo), terza e quinta in esterna in Lombardia (con Alcione e Albinoleffe). Tabù sfatato alla settimana, grazie al bel successo per 1-0 sul Feralpisalò, la terza squadra a condividere il primato per le migliori difese del torneo. Sul fronte offensivo, invece, Padova che svetta con 18 reti e la media di oltre 2,5 a partita, a braccetto con l’Atalanta Under 23. Più indietro i biancorossi, 10 reti e una coop del gol che vede quasi tutti i centravanti e dintorni ad aver graffiato almeno una volta.

Palla al centro all’Euganeo alle 15 di domenica, con nella memoria l’ultimo doppio confronto valido per i playoff verso la serie B dello scorso mese di maggio, in cui al lo Stadio Menti di Vicenza la doppietta di Ferrari mandò al tappeto il Padova, con replica poi a campo inversi: al 2-0 pro Lane dell’andata fece eco lo 0-1 a favore dei biancorossi nel ritorno (in gol qui Dellamorte) per sancire l’avanzata dei pallonari berici, poi sconfitti solo nella finalissima dalla Carrarese. L’ultimo precedente in campionato, invece, recita un 1-1 a marzo 2024, con i padovani in casa a raggiungere il Vicenza al 5′ di recupero con la rete del veronese Faedo (Ferrari ancora in gol per il vantaggio).