Doppia vittoria in serie A1, il Famila è già sicuro dell 1° posto (e ancora imbattuto in Italia)

Con l’anticipo – vincente, è la 18esima vittoria consecutiva – dell’ultima giornata disputato ieri sera in Campania il Famila Wuber Schio certifica il 1° posto di regular season in serie A1. Con ancora due partite da giocare contro Derthona e Sesto San Giovanni in campionato ora la priorità assoluta va ai Play-In di Euroleague Women, che vedrà le orange di Lapeña in spareggio fratricida contro l’Umana Reyer Venezia per decretare quale sarà l’unico team italiano alla Final Six di Saragozza.

La doppia trasferta attaccata e ravvicinata in Sardegna e Campania ha portato prima il 17° e poi il 18° successo in Italia per il Famila, ancora imbattuto tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Inflitti 88 punti al Banco di Sardegna Sassari (a 73) e poi 89 al Battipaglia (a 73 anche qui come passivo), offrendo punteggi finali quasi identici per il margine di +16 e +15 ma con dinamiche del tutto diverse nelle due partite. Se con Bss, 7° in classifica di A1 con Roseto, era lecito attendersi una discreta fatica a prevalere, del tutto imprevista la dose di impegno extra contro la cenerentola Battipaglia, che ha sognato a lungo un clamoroso testacoda da rifilare alla leader.

Nel palasport sardo, infatti, Sottana e compagne – senza Zandalasini, Panzera e Mestdagh – hanno messo in sicurezza i due punti in “mezzo” al match, dopo un avvio equilibrato e un ritorno delle padrone di casa soffocato nel finale di partita, mantenendo sempre un margine di sicurezza, con un 47-33 al giro di boa che la dice lunga sulla gestione strategica delle forze da parte del tecnico spagnolo. A Battipaglia, invece, ieri le locali hanno combattuto a lungo alla pari con le altovicentine, con parziale al 20′ di 52-48 per Schio, probabilmente spinte da nuova linfa dopo il cambio in panchina, e Omeps addirittura avanti di 2 punti a fine terzo tempo. Esperienza e qualità nella fase finale del duello hanno permesso al Famila di rendere imperforabile la linea difensiva (solo 5 punti concessi nell’ultimo round) e quindi di allungare e chiudere la partita con margine. Va evidenziato il denominatore comune dei due confronti: il dominio di Jess Shepard sotto le plance con 52 punti individuali realizzati, e tutto senza strafare nel minutaggio sui parquet.

Ora Sottana e compagne potranno godersi qualche giorno di meritato riposo dopo il doppio sforzo di queste trasferte in Sardegna e Campania per iniziare a preparare poi i play-in di Eurolega contro la Reyer Venezia. Non ci sarà Zanardi, per la quale i problemi alla schiena cronici suggeriscono un riposo prolungato, mentre si “corre” per recuperare l’azzurra Ceci Zandalasini, ormai out da una ventina di giorni ma sempre al fianco delle compagne in panchina nelle due trasferte recenti. In Campania è stato prezioso l’apporto di Mestdagh, con 8 punti.

I TABELLINI DEI DUE MATCH RECENTI

Dinamo Banco di Sardegna Women-Famila Wuber Schio 73-89

Parziali 18-20, 15-27, 15-22, 25-20

Dinamo Banco di Sardegna: Sammartino 0, Richards 24, Tammaro 0, Sanna 0, Carangelo 10, Trozzola 0, Spinelli 5, Poindexter 18, Boros 0, Egwoh 11, Treffers ne, Turel 5.

Famila Wuber Schio: Sottana 8, Zanardi 8, Verona 11, Conde 14, Andrè 7, Zandalasini ne, Badiane 12, Keys 1, Shepard 23, Laksa 5.

O.ME.P.S. Battipaglia-Famila Wuber Schio 73-88

Parziali 19-23, 29-31, 19-21, 20-14, 5-22

O.ME.P.S. Battipaglia: Cupido 10, Peoples 14, Fokke 14, Naddeo ne, Baldassarre 9, Potolicchio ne, Angelucci ne, Georgieva 2, Evangelista ne, Natabou 15, Sorbo ne, Day-Wilson 9.

Famila Wuber Schio: Mestdagh 8, Sottana 17, Zanardi 2, Verona 7, Conde 11, Andrè 6, Zandalasini ne, Badiane 1, Keys 7, Shepard 29.

