La salute è natura: Zambon propone al Comunale lo spettacolo sugli alberi di Storti, Mancuso e Brachetti

La salute è espressione di un delicato equilibrio fra la persona e la natura di cui fa parte. E’ partendo da questa considerazione che stasera, 11 febbraio, la Fondazione Zoé – Zambon Open Education – propone alla città di Vicenza un doppio appuntamento a teatro con lo spettacolo “Lunga vita agli alberi”, in programma alle 17.30 e, in replica, alle 20.45, al Teatro Comunale di Vicenza.

Sul palco, Giovanni Storti accompagna il pubblico con curiosità e leggerezza, mentre il Professor Stefano Mancuso svela i segreti del mondo vegetale, intrecciando scienza, racconto e riflessione. La regia visionaria e poetica di Arturo Brachetti trasforma lo spettacolo in un’esperienza suggestiva e coinvolgente, capace di stimolare emozione e pensiero critico. “Lunga vita agli alberi” è un viaggio poetico, ironico e sorprendente in tre tappe, alla scoperta delle tre parti fondamentali di una pianta: radici, fusto e chioma. Racconta la loro importanza e il loro impatto sulla vita dell’uomo e sull’ecosistema.

“Lo spettacolo racconta esattamente che cosa siano gli alberi, perché siano importanti per la nostra sopravvivenza e come funzionano: perché quel poco che noi pensiamo di sapere degli alberi di solito è sbagliato – spiega il professor Mancuso -. Le piante non sono esseri passivi, le piante sono in realtà il motore stesso della vita”. “Se gli alberi potessero parlare – aggiunge, invece, Giovanni Storti – ci direbbero non tagliateci, anzi piantateci! Visto che ne abbiamo tagliati la metà di quelli che c’erano sulla Terra, penso che aggiungerebbero anche: aiutateci a sopravvivere e voi sopravviverete con noi”. Al centro della narrazione emerge un messaggio forte e quanto mai attuale: non può esserci salute per l’uomo senza salute per il pianeta. Con quest’iniziativa, Fondazione Zoé, insieme a Zambon, offre alla città di Vicenza un’occasione di riflessione, aprendo simbolicamente uno sguardo condiviso verso il futuro.

I 120 anni di Zambon

“Nel 2026 Zambon celebra 120 anni di storia e sceglie la sua città di origine per aprire un nuovo orizzonte che, da tempo, la sua fondazione condivide con l’intera comunità – dichiara Elena Zambon, presidente di Fondazione Zoé – Zambon Open Education -. La salute della natura ci invita ad ascoltare il respiro degli alberi, ricordandoci che è dalla qualità della vita che nasce la longevità. È in questa relazione profonda tra natura, persone e comunità che la visione di One Health si apre e si eleva, diventando Open Health, come invito a contribuire a dare forma ad un futuro sostenibile. Questa iniziativa rappresenta per noi un modo concreto di aprirci alla città perché siamo convinti che si possa crescere nel tempo solo grazie alla cura e alla responsabilità di tutti”.

