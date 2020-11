E’ ufficiale: rinviata LR Vicenza – Chievo. Un solo giocatore su 12 si è negativizzato

La Lega B ha rinviato oggi ufficialmente la partita L.R. Vicenza – Chievoverona, che doveva tenersi sabato 21 novembre al Menti.

La decisione è stata presa dopo la richiesta avanzata martedì scorso dalla società biancorossa, alla prese con un schiera di tamponi positivi al Covid-19 fra i suoi giocatori. La gara, valida per l’8ª giornata di andata del Campionato Serie B, è rinviata a data da destinarsi.

I guai legati al Covid in casa Vicenza erano iniziati il 6 novembre, quando nel consueto screening erano emersi i primi tre casi di giocatori positivi e asintomatici. Il giorno dopo, erano risultati positivi al Covid-19 altri tre giocatori e due membri dello staff, anche in questo caso asintomatici. Tutti ovviamente erano stati posti in isolamento. Dopo i primi sei giocatori positivi, lunedì 9 altro giro di tamponi: altri cinque giocatori e altri due membri dello staff si erano aggiunti al gruppo in quarantena di positivi al virus. Il 12, si era aggiunto una ulteriore positività di un atleta.

Complessivamente sono stati quindi 12 i giocatori colpiti, oltre a 4 tecnici. Una situazione che aveva costretto i giocatori a proseguire gli allenamenti singolarmente. Tegola su tegola, uno dei positivi, Simone Pontisso, negli stessi giorni aveva rimediato una lesione al legamento crociato.

Il 14 novembre, un ulteriore giro di tamponi non aveva riportato nuove positività, ma martedì scorso la società, con dodici giocatori fermi, si era vista costretta a chiedere alla Lega B il rinvio della gara di sabato prossimo con i cugini del Chievoverona.

Ieri la società berica aveva poi aggiornato la situazione nella prima squadra: buona parte del gruppo erano risultato negativi per la terza volta consecutiva ai tamponi molecolari, ma i test su Bizzotto, Cappelletti, Grandi, oltre a un calciatore aggregato dalla Primavera e tre membri dello staff, tutti trovati positivi dieci giorni fa, risultavano ancora positivi: i sette sono quindi rimasti in isolamento domiciliare, per poi ripetere il test nei prossimi giorni.

Trascorsi i 10 giorni di isolamento domiciliare il 16 novembre si sono inoltre sottoposti nuovamente a tampone Lamin Jallow e Loris Zonta. Jallow è risultato ancora positivo al Covid-19 e dovrà dunque ripetere il test tra 4 giorni, mentre Zonta completate le visite di idoneità potrà tornare ad allenarsi con il gruppo.