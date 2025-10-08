Eurolega, per il Beretta debutto “strong” domani a Istanbul in casa del Galatasaray

Debutto ostico per l’Eurolega 2025/26 di basket del Beretta Famila Schio che giovedì 9 ottobre alle 19 esordirà sul campo del Galatasaray a Istanbul: la squadra turca, pur avendo dovuto passare per la fase di qualificazione, ha allestito un roster di primissimo livello che ha spinto la Fiba – Federazione Internazionale Pallacanestro ad assegnarle il terzo gradino nel primo power ranking di stagione (Schio invece è stato inserito al quinto posto).

In un girone a quattro squadre (che comprende anche Sopron e Carolo), ogni partita conta ed iniziare con un successo ad Istanbul sarebbe preziosissimo. Non sarà di certo facile perché il Famila di coach LaPena è un cantiere aperto: Zandalasini (che tornerà per la prima volta a Galatasaray da avversaria) è a Schio da pochi giorni, Shepard si è appena unita alle nuove compagne mentre Laksa arriverà all’ombra del Pasubio fra qualche settimana.

Le avversarie

Tanti i volti noti in casa Galatasaray. La squadra turca nella campagna acquisti estiva ha letteralmente fatto la spesa in Italia: Dorka Juhasz è la grande ex dell’incontro e ha già una doppia doppia di media che porta in dote dal turno di qualificazione; al suo fianco un’altra stella che ha lasciato il campionato italiano, Awak Kuier, già top scorer con 15,5 punti; infine Kamiah Smalls, altra ex Reyer, approdata sul Bosforo. I nomi celebri non finiscono però qui perché, dopo tante stagioni a Praga, Teja Oblak ha lasciato le campionesse d’Europa per vestire i colori giallorossi (già cinque assist di media per lei); il pacchetto straniere di coach Memnun si completa con le fuoriclasse Marine Johannes (non si sa ancora se sarà della partita) ed Elizabeth Williams. Da non sottovalutare il reparto delle nazionali turche: Erdogan, Yamaner, Fitik e Bayram si sono già fatte trovare pronte.

Gli arbitri e dove vedere la partita

Ad arbitrare la gara sosto stati chiamate le arbitre Esperanza Mendoza Holgado (Salamanca, Spagna), Natasa Dragojevic (Podgorica, Montenegro) e l’arbitro Tomasz Wit Langowski (Wroclaw, Polonia). La partita, come detto domani sera alle 19, sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Euroleague Women.

