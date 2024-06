Fair play: i tifosi della Carrarese applaudono e consolano i supporters biancorossi – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Questo è il calcio che ci piace“. Lo scrive l’area social della Lega Pro, postando ieri una breve clip di un filmato che inquadra parte della tifoseria della Carrarese, al termine del match di finale playoff serie C di domenica, applaudire il migliaio di tifosi biancorossi del “Lane” giunti in Toscana dopo la caccia al biglietto per l’ultima trasferta della stagione del L.R. Vicenza.

Con epilogo sportivo amaro, come ben sanno le migliaia di appassionati di calcio vicentini, tra chi è rientrato in serata dalla partita disputata allo Stadio dei Marmi e chi ha sospirato deluso sotto il maxischermo allestito in centro storico oppure davanti alla tv di casa. Senza strascichi sul piano dell’ordine pubblico, al contrario di quanto avvenuto a Vicenza nel corso dei playoff quando a far visita ai biancorossi sono stati i tifosi del Taranto e dell’Avellino, con steward feriti e danni all’interno dello stadio, petardi e seggiolini divelti.

Per gli ultras veneti “trasfertisti”, almeno, la consolazione è giunta proprio dai tifosi di casa, come si vede nel video collage di immagini realizzato dal campo da più smartphone. Il tutto sotto lo sguardo della polizia, che ha vigilato senza dover intervenire. Un gesto condiviso di fair play, insomma, che l’istituzione calcistica Figc ha voluto evidenziare e ora premiare con la giusta vetrina di visibilità. Mostrando, stavolta, un esempio in positivo in termini di sportività e correttezza, anche nel calcio. Che dovrebbe rappresentare la normalità.