Gattuso nuovo Ct della nazionale: manca solo la firma. Settimana prossima la presentazione

Dopo l’incontro positivo di ieri con il presidente della Figc Gabriele Gravina, mancano solo le firme sul contratto che dovrebbero essere apposte la prossima settimana, probabilmente già lunedì. L’esordio del nuovo Ct sarà venerdì 5 settembre alle 20:45 con l’Estonia. Si va verso un anno di contratto per Gattuso. Lo stipendio non dovrebbe superare i due milioni, come quello di Spalletti.La fumata bianca è molto vicina, Rino potrebbe essere il nuovo allenatore dell’Italia. Saremmo tutti contentissimi per lui, se lo merita. Qui in città c’è già grande soddisfazione, se riportasse quella coppa a Corigliano sarebbe un evento straordinario. Ora lui deve dimostrare di essere all’altezza del compito, ma gli va dato tempo di lavorare”, ha detto papà Franco all’Adnkronos.Non solo il cambio ai vertici della panchina. per l’Italia si progetta un ‘total restyling’. Quello che si vuole ritrovare è l’attaccamento ad una Nazionale che da un po’ di anni ha perso il seguito del suo pubblico. Per questo l’intenzione della Federazione è di inserire diversi ‘simboli azzurri’ al centro del progetto (ad es Buffon, Gattuso, Prandelli, Bonucci o Barzagli). Spazio poi ad un responsabile tecnico, che curerà i settori giovanili con metodologie e tecnica di cui beneficeranno i settori giovanili. Prandelli in quest’ottica potrebbe essere il collegamento con la Nazionale A. Non sarà il supervisore di Gattuso, non avrà un ruolo nella gestione dell’Italia, ma lavorerà per trasmettere alla Figc la sua cultura sportiva e le sue idee e creare l’ambiente ideale per permettere ai giovani di esprimere e sviluppare i propri talenti sul modello Spagna, Francia, Inghilterra e Germania.

