Famila, la regina del basket italiano scalda muscoli e motori. Ecco i test in programma

Manca ormai davvero poco al primo appello della stagione per il Famila Basket Schio, con inizio della preparazione fissato per lunedì 18 agosto con roster giocatrici dimezzato per le prime battute, ma con due rinforzi “a gettone” chiamati a comporre l’organico allo start di inizio della nuova avventura da campionesse in carica. In attesa poi delle cestiste assenti giustificate secondo gli accordi presi alla firma dei contratti, in arrivo alla spicciolata in base ai loro destini sportivi in Usa.

Riferimenti alle “americane” che stanno disputando la stagione sotto egida della Wnba negli Stati Uniti, impegnate oltreoceano potenzialmente fino al prossimo mese di ottobre e a una delle nuove, Mariéme Badiane, che entrerà nei ranghi solo a settembre inoltrato. La società intanto ha reso noto con buon anticipo ai tifosi il programma di amichevoli precampionato e allenamenti, per chi vorrà da subito seguire le avventure sportive delle orange a fine estate.

Si parla di preaseson, con il tecnico Victor Antonio Lapeña a comandare le danze insieme alla preparatrice fisica Caterina Todeschini e altri componenti dello staff, con a disposizione tutte le atlete italiane ad eccezione di Cecilia Zandalasini, impegnata in Usa al pari di Laksa (una delle confermate) e Shepard (new entry). Presenti anche Steinberga e Mestdagh, più Condé da martedì prossimo. Il primo giorno sarà dedicato essenzialmente a test, analisi e colloqui personali mentre da martedì si inizierà a lavorare in palestra con doppia seduta di allenamento mattina e pomeriggio.

Per vedere le beniamine del Famila in partita, anche se non ufficiale, prima occasione sarà il 31 agosto, al PalaRomare con ospite il Brixia, team di Brescia. Poi trasferte in Abruzzo e in Sardegna ai primi di settembre, con la consueta partecipazione al torneo di Cagliari il 2 e 3 settembre. Poi tutti test casalinghi in Altovicentino: il 13 settembre con evento speciale (ospiti confermato finora le Lupe di San Martino), il 17 con Derthona e infine doppia sfida il 20 e il 21 con Magnolia Campobasso.

Una decina gli incontri quindi messi in calendario per mettere a pieni giri il motore del nuovo Famila Schio, alla ricerca delle giuste alchimie di squadra da ritrovare, oltre che di fiato e fibre da preparare in vista di una lunga stagione sul doppio fronte nazionale ed europeo.

