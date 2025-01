Ghiotto è… affamato di record: a Calgary primato del mondo nei 10 mila per l’Azzurro

Davide Ghiotto incanta in Canada e canta l’inno italiano (stra)vincendo la gara di Coppa del Mondo di skating su ghiaccio nei 10 mila metri. Il nuovo primato è un crono stellare da 12’25”69, siglato sulla pista gelida di Calgary, un tempio mondiale del pattinaggio su lame nella patria della specialità.

Il 31enne vicentino, colonna della Nazionale azzurra e allievi di Enrico Fabris, sfrutta la sua forma splendida ed è autore di una condotta di gara praticamente perfetta per strategia e distribuzione delle energie. Ghiotto ha abbassato di oltre 5 secondi il precedente primato, risalente ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Battuto il rivale storio on ice Nils Van der Poel, di nazionalità svedese, allora oro olimpico con Ghiotto alla medaglia di bronzo.

Sui 25 giri dell’ovale ghiacciato il fenomeno azzurro ha mantenuto il ritmo ostante, per poi andare a raschiare le energie residue nel finale di prova. Fissando un tempo stratosferico, primo pattinatore su ghiaccio della storia a scendere – e non di poco- sotto il muro dei 12 minuti e mezzo (il precedente primato era di 12’30”74). Crono che l’alfiere veneto sapeva di poter fissare, ma tutto è più difficile in una competizione ufficiale internazionale come è capotato ieri nella terza tappa della World Skating Cup. Gli inseguitori piazzatosi sul podio sono indietro di oltre 12 secondi.

Ghiotto leader anche in classifica generale dopo le prime tre apparizioni della competizioni mondiale a tappe. Si rimane in Nord America per la prossima, in programma tra sette giorni a Milwaukee. In tanto festa grande ad Altavilla Vicentina e nella piccola frazione di San Gottardo a Zovencedo, dove Davide vive con la sua famiglia composta dalla compagna e dal piccolo Filippo.