Il Famila “ha fretta” e vince la regular season in anticipo. Sarà testa di serie nei playoff di A1

Il quintetto orange del Famila Basket Schio, anche se azzoppato dagli infortuni, batte netto la cenerentola Alpo e conferma la leadership finale di regular season nella pallacanestro di serie A1. Un traguardo non solo platonico, ma che vale anche il vantaggio di disputare le “belle” di spareggio sul parquet amico, fattore spesso decisivo. Il margine finale di 30 punti la dice lunga sul profondo divario tra le due formazioni venete, con le scledensi guidate dal coach greco Georgios Diakaioulakos a spuntarla per 79-49 e infliggere la 18esima sconfitta di fila alle veronesi.

Manca ora solo un turno al termine della regular season, di fatto ininfluente per Sottana e compagne, impegnate a recuperare le effettive indisponibili negli ultimi giorni in vista del clou (doppio) della stagione. Vale a dire la Final Six di inizio aprile a Saragozza e i playoff scudetto rinnovando la sfida prima di tutto alla Reyer Venezia, schiacciasassi nel girone di andata che poi ha balbettato nel 2025, ma pur sempre staccata di appena due punti dalle vicentine. Ultima fatica di campionato in trasferta con il Brixia, domenica prossima.

Nel caso (remoto) di arrivo al traguardo a pari merito la spunterebbe comunque il Famila in virtù del miglior scarto punti negli scontri diretti: 36 i gettoni raccolti fin qui, frutto di 18 successi e di una sconfitta unica e pure di misura (55-56 proprio con le rivali veneziane), 34 invece i punti delle lagunari. Definito anche il terzo gradino del podio, con il Magnolia di Campobasso a candidarsi come squadra outsider nella lotta per il tricolore 2024/2024, per quanto appaia ancora come un “affaire à deux” tra le venete di primo livello del basket rosa italiano.

Già nel testacoda dal pronostico a senso unico di ieri qualche buona nuova giunge allo staff tecnico e fisico: Juhasz ha offerto una prova in crescita piazzando 16 punti, seconda miglior realizzatrice dietro ai 21 di Salaun, plauso al rientro di Andrè dopo un turno di riposo per consentirle di superare un problema insorto la settimana precedente. Ai box rimangono in questa fase Dojkic e capitan Sottana. Contro l’Alpo si ricorda il +47 dell’andata ma nella mente rimane l’infortunio di dicembre occorso a Martina Crippa, proprio con le veronesi, con ginocchio saltato – rottura del legamento crociato – e stagione chiusa per l’intervento a cui l’esperta azzurra ha dovuto sottoporsi.

IL TABELLINO DEL MATCH: Famila Wuber Schio – Mep Pellegrini Alpo 79-49

Parziali 22-17, 49-27, 63-41

Famila Wuber Schio: Juhasz 16, Bestagno 5, Sottana ne, Zanardi 7, Verona 6, Panzera ne, Salaun 21, Dojkic ne, Andrè 4, Keys 4, Laksa 16.

MEP Pellegrini Alpo: Parmesani 8, Keller 5, Rosignoli 3, Spinelli 4, Moriconi 5, Frustaci 6, Rainis 0, Ejiofor 4, Tulonen 12, Soglia 2.