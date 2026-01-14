Il Famila ritorna a “saltare” in Europa. Trasferta francese per continuare la risalita

Campagna di Francia per il Famila Schio, che ritorna ai mercoledì di Euroleague Women e lo fa affrontando un incontro dal peso specifico fondamentale. Trasferta in casa del Bourges, a pari punti in classifica, nella corsa a 12 della seconda fase continentale che ne qualificherà la metà per la Final Six con in palio il titolo aureo del basket femminile europeo.

Una partita che è anche crocevia a cui le arancioni dell’Altovicentino, campionesse d’Italia in carica, si presentano forti del successo nel turno precedente maturato contro il club che ha cucito sulle canotte il titolo di campione d’Europa 2025. Un Praga affettato a Schio a dicembre, vendicando l’uscita nei quarti di finale per mano delle ceche. Oggi, però, vige la necessità di non perdere altri punti per strada per non rischiare di rimanere fuori dai giochi contro la rivale diretta per un posto tra le big.

Palla contesa alle ore 20 esatte, per lo streaming disponibile la diretta sul consueto canale Youtube messo a disposizione dalla Fiba. Nelle precedenti 8 gare per ciascuna già giocate, 5 successi e 3 sconfitte per le portacolori di Francia e d’Italia. Non sarà della partita Panzera, sulla via del recupero la spagnola Condem da valutare l’azzurra Zandalasini, ferma ai box – più per precauzione parrebbe – nel match di campionato di serie A1 dello scorso week end. Un 81-40 in crociera contro il Logiman Broni, più che doppiato. Novità sul parquet per il Famila, con il “secondo” debutto stagionale di Metsdagh, il cui impiego a gettone della prima parte di stagione è stato di fatto rinnovato. Occhio alla stazza e all’abilità a rimbalzo delle transalpine, tra i top team in questa specialità.

