Addio al semaforo di via Nardi: “Ora pensiamo all’aiuola”

Martedì 13 gennaio è stato l’ultimo giorno di lavoro per il semaforo di via Nardi a Romano d’Ezzelino e oggi a mezzogiorno le lanterne semaforiche sono state spente e rimosse assieme al loro basamento.

Una importante novità che l’amministrazione comunale rivendica con orgoglio: “Siamo da sempre attenti alle esigenze dei cittadini e alla loro sicurezza, è stata risolta l’ultima criticità viaria presente nel territorio di Fellette”, spiegano dal Comune.

“Ieri sono stati fatti i lavori preparatori e stamattina alle 8.15 sono stati spenti i semafori – spiega con grande soddisfazione il sindaco Simone Bontorin – Per quanto riguarda l’aspetto tecnico sono stati realizzati i lavori di posizione della segnaletica e di deviazioni temporanee del traffico e grazie ai movieri è stato coordinato tutto il lavoro di logistica durante le operazioni preliminari”.

A mezzogiorno è stato tolto l’ultimo semaforo e posizionati i new jersey bianco-rossi e la rotatoria è stata resa operativa. “Da subito si è dimostrata molto trafficata e anche di facile e intuitivo utilizzo – conferma il primo cittadino –. Un’opera che costa 400mila euro, visto che è ancora in corso di svolgimento, di cui 200mila euro a carico del bilancio del comune di Romano e 200mila euro da contributo della provincia di Vicenza”.

I lavori erano iniziati con la realizzazione di cordoli sul lato est, sia a nord che a sud che hanno comportato degli accordi bonari con le proprietà che hanno concesso dei metri quadrati per posizionare il nuovo perimetro e i marciapiedi di delimitazione della rotatoria. Un’opera che si è resa necessaria per fluidificare il traffico e mettere in sicurezza l’ultimo incrocio semaforico del comune di Romano D’Ezzelino.

“Adesso saranno realizzate le aiuole spartitraffico e anche l’aiuola centrale per cui sono aperte le proposte per la realizzazione da parte di qualche sponsor – commenta il primo cittadino – Sono stati già installati anche i punti di illuminazione in modo da renderla più visibile. Sarà completata con asfaltature definitive quando si sarà stabilizzato il sottosuolo e comunque quando la stagione sarà più calda”.

