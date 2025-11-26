Il Famila salta nel cerchio di… Flammes per tenersi stretto il 2° posto in Euroleague

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Famila Basket Schio e Flammes Carolo una contro l’altra stasera alle 20 al PalaRomare di Schio, con in palio il 2° posto conclusivo nel girone di qualificazione per la seconda fase di Euroleague Women di basket femminile. Un match da circoletto rosso, visto il cammino praticamente speculari delle arancioni campionesse d’Italia in carica e delle rosso fuoco di Francia, che all’andata hanno sfiorato una vittoria casalinga clamorosa, sfumata per soli due decimi di secondo (canestro da tre a segno ma annullato alla video review).

Sconfitti entrambi dalle leader maxima Galatasaray, con turche in testa a punteggio pieno e teste di serie per il futuro, le due formazioni chiamate al duello questa sera in Altovicentino si sono sbarazzate “a braccetto” delle ungheresi del Sopron. Nello scontro diretto di andata il tabellone luminose del palasport nelle Ardenne recitò un 81-79 a favore del quintetto del coach spagnolo Lapena, in quel finale thrilling sopra descritto.

Quindi il Famila Schio prima della palla contesa odierna risulta in vantaggio – di due punti in classifica prima di tutto – per lo scontro diretto vinto all’andata, ma con un margine di fatto di un soli punto in caso di ko e arrivo a braccetto. Sia il secondo che il terzo posto di girone garantiscono la prosecuzione dell’avventura continentale, ma i punti conquistati assicurano migliori chance di giocarsi poi i pass in palio per le migliori 6 formazioni del basket rosa in Europa, con Schio chiamato a replicare la partecipazione alla Final Six del 2025. Tra le file di casa recuperata la nazionale azzurra Andrè, tenuta a riposo in campionato, niente da fare invece per capitan Sottana. Da ricordare infine che Steinberga e Metsdagh non fanno più parte del roster.

In corsa anche la rivale in Italia delle arancioni, la Reyer Venezia impegnata nel secondo e ultimo scontro mozzafiato italo-francese, con ospite il Landes e diretta su Raisport, mentre le vicentine di patron Cestaro sarà disponibile la visione in diretta via streaming (sul canale Youtube dedicato alla kermesse). In Laguna si aspira addirittura al 1° posto e al sorpasso proprio sul Landes: per farlo servirà la vittoria con margine di 7 punti o più. Già note poi le avversarie della seconda fase per le altovicentine: saranno Girona, Bourges e le detentrici del titolo di Praga.

