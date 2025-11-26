Fatture inesistenti per 350 mila euro: nei guai in quattro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Avrebbero fatto emettere fatture fittizie a una società inesistente con l’obiettivo di evadere le imposte e per questro quattro persone sono finite nei guai a Schio e beni per 136 mila euro sono stati posti sotto sequestro. L’imponente frode fiscale nel settore immobiliare riguarda una società di gestione immobiliare scledense e il periodo di riferimento è antecente il 2019.

Il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza su provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Vicenza, che l’ha emesso su richiesta della Procura. Coinvolti nelal frode sarebbero l’amministratore “di fatto” di una società e tre persone fisiche coinvolte a vario titolo.

Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Schio, l’amministratore “di fatto” della società immobiliare, servendosi di un’altra società fittizia intestata a un prestanome, avrebbe fatto ricorso a un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti e le avrebbe successivamente fatte sparire dalla contabilità della società, formalmente e nei fatti inesistente, per evitare che le fiamme gialle, intervenute per un controllo fiscale, le trovassero. L’obiettivo era abbattere il carico fiscale sia ai fini dell’imposta sui redditi delle società che dell’imposta sul valore aggiunto, l’Iva. Complessivamente le false fatturazioni avrebbero avuto un valore di oltre 350 mila euro oltre all’Iva.

Le prove raccolte dagli inquirenti durante la verifica fiscale si sono poi consolidate con i successivi accertamenti bancari svolti sui conti correnti degli indagati, portando l’autorità giudiziaria berica a disporre il sequestro preventivo di conti correnti, immobili, terreni e beni di lusso per un corrispettivo di 136 mila euro. La reale colpevolezza delle persone coinvolte è ora affidata alla magistratura.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.