Il “Lane” a forza 5, Triestina battuta al Menti: biancorossi terzi in solitaria. Arzignano ko

Altri due gol, altri tre punti. Due più tre fa cinque, come le vittorie di fila dei biancorossi di mister Vecchi, che certificano la voglia di podio buttando giù dalla piattaforma di bronzo la Triestina grazie al e-0 di ieri dello stadio Menti. Nessuno a fianco, da ieri, in due davanti: l’irraggiungibile Mantova (che dopo 21 vittorie in 26 partite ha pareggiato a Novara) e il difficilmente raggiungibile Padova, killer dell’altra vicentina del calcio “Pro”, un Arzignano Valchiampo battuto 4-0 nel derby veneto e con gli specchietti retrovisori montati. Quaterna pesante da digerire, ma va detto che due gol sono stati incassati nei 5′ finali con la squadra protesa in avanti.

A segno Della Morte in avvio per il L.R. Vicenza e Talarico a ripresa inoltrata, contro una Triestina in evidente caduta libera e demotivata per tutti i 90′: zero punti per i triestini nelle ultime cinque partite, 15 per i vicentini. E’ bastato insomma un Lane senza grande verve per aver ragione degli alabardati, con la tifoseria in Curva Sud rinfrancata dalla scia positiva a offrire spettacolo sugli spalti.

Dieci giornate ancora di regular season da giocare con fronte playoff per i biancorossi ormai certo ma la necessità di guadagnarsi una griglia vantaggiosa da qui alla fine, e la bagarre salvezza invece per l’undici di mister Bianchini che passerà per dieci battaglie assicurate. Per i paladini dell’Ovest Vicentino ancora fronte d’attacco inceppato, ed è la dodicesima volta con tabellino a zero nella voce gol segnati, la terza di fila, il terzo peggior team del girone A sul profilo offensivo. Contro questo Padova, però, in tutta onestà, imbattuto da 8 turni e che non ha rinunciato a rincorrere i mantovani in testa, era difficile penare di portare a casa qualche gettone utile per la classifica.

