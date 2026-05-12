Il Lane e Gallo rinnovano l’accoppiata fino al 2028. E ora il Benevento

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La stagione ufficiale del L.R. Vicenza non si è ancora conclusa, per quanto riguarda il campo di gioco, ma la partita vera si sta giocando negli uffici del club, con le trattative in corso e i rinnovi a raffica. Dopo direttore sportivo e direttore generale, ecco l’accordo più atteso con il tecnico Fabio Gallo, che prolunga di due anni il contratto dopo la formidabile promozione in serie B. Il 50enne lombardo di nascita, reduce da campionati vinti di fila con Entella e il Lane, salvo scossoni che il calcio professionistico non lesina, anzi, continuerà a sedere sulla panchina biancorossa fino a giugno 2028.

Incassato il sì definitivo del mister della risalita in serie B, la proprietà della famiglia Rosso ha posto le fondamenta per iniziare a programmare il mercato calciatori. Di oggi il rinnovo di uno dei giovani vicentini “autoctoni” lanciati in prima squadra, Giulio Pellizzari, mentre altri giocatori della rosa 2025/2026 attendono la chiamata per discutere di prolungamento di altre opzioni.

Il comunicato stampa pubblicato sui canali di comunicazione del club berico. “La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di mister Fabio Gallo fino al 30 giugno 2028. Protagonista di una bellissima annata culminata con la promozione in Serie B del club con sei giornate di anticipo, mister Gallo nel corso dell’ultima stagione ha collezionato in campionato 36 panchine ottenendo 25 vittorie, 8 pareggi e sole 3 sconfitte. Da parte di tutto il club i più sentiti auguri a mister Fabio Gallo e al suo staff per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso, certi di raggiungere insieme numerosi traguardi e soddisfazioni sportive”.

Tutto questo mentre il week end appena trascorso, parlando di Supercoppa di serie C, ha “restituito” il Benevento vincitore sull’Arezzo (per 1-0, toscani già sgambettati 2-5 invece dai biancorossi) nel secondo match del triangolare tra le tre big di categoria neopromosse. Sarà quindi affare esclusivo del Vicenza e delle Streghe campane il trofeo di lega messo in palio, con l’undici veneto evidentemente favorito alla vigilia, mettendo insieme il fattore campo a favore dello Stadio Menti, la forma ancora brillante mostrata ad Arezzo con una cinquina che brucia e, non ultimo, il più classico “due su tre” in termini di risultati utili per la squadra di casa. In caso di segno “X” sabato, infatti, ad aggiudicarsi la Supercoppa di C sarà il L.R. Vicenza per il regolamento che indica la differenza reti tra le tre compagini in gara come criterio di assegnazione in caso di arrivo a pari punti.

Da ricordare poi la festa di venerdì scorso tra le due vicentine del calcio professionistico e ormai semiprofessionistico che hanno raggiunto i rispettivi target. E’ andata in scena infatti allo stadio De Rigo di Schio l’amichevole celebrativa tra il team giallorosso di casa reduce dalla scintillante vittoria del campionato di Eccellenza veneta, con promozione diretta in serie D, e il L.R. Vicenza, pur se imbottito di giovani ma anche con dei protagonisti della stagione in campo con buon minutaggio. Risultato finale di 1-0 per i biancorossi, con unica rete del difensore Cappelletti. Fascia di capitano per l’occasione a Michele Cavion, scledense doc e colonna del Lane e impianto sportivo di Magré sold out per ammirare da vicino le due formazioni calcistiche più “felici” del Vicentino.

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