Serie A: il Bologna vince al Maradona e inguaia il Napoli, corsa Champions da impazzire

Il Bologna a sorpresa sbanca il Maradona annullando il primo match-point europeo dei partenopei e adesso ci sono 5 squadre in lizza per tre posti nella prossima Coppa Campioni: Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65. Insomma, 5 club racchiusi in 5 punti a due giornate dal termine e domenica all’ora di pranzo, per il penultimo turno, andranno in scena tutte le gare che vedranno impegnate le suddette compagini, per garantire massima regolarità al torneo. Prepariamoci, dunque, a una raffica di partite con fischio d’inizio alle 12.30: orario imposto dal derby Roma-Lazio per motivi di ordine pubblico, anche alla luce della finale degli Internazionali d’Italia di tennis.

L’impegno più difficile lo ha sicuramente proprio la Roma attesa dalla stracittadina che è sempre un terno al lotto. Queste le altre sfide in programma: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Questo invece il programma dell’ultimo turno di campionato per le stesse 5 candidate Champions: Napoli-Udinese, Torino-Juventus (derby anche per la Vecchia Signora), Milan-Cagliari, Verona-Roma e Cremonese-Como. Può succedere davvero di tutto negli ultimi 180 minuti di gioco e ovviamente chi non riuscirà a centrare la qualificazione alla prossima Champions si consolerà con Europa League e Conference, a seconda del piazzamento e di come finirà Lazio-Inter finale di Coppa Italia. La Roma di Gasperini, calendario a parte, è sfavorita perchè penalizzata da scontri diretti e differenza reti.

Napoli-Bologna 2-3. Grande prova dei felsinei che con questo successo scavalcano la Lazio prendendosi l’ottavo posto che evita la partecipazione ai turni preliminari di Coppa Italia. Gli uomini di Vincenzo Italiano aggrediscono match e avversari, portandosi in vantaggio dopo nove minuti con un gran sinistro di Bernardeschi. Giovane e Alisson Santos provano a scuotere gli azzurri, senza esito, e al 34′ arriva il raddoppio degli ospiti: Di Lorenzo commette fallo sullo scatenato Miranda e Orsolini trasforma il rigore. Lo stesso capitano dei napoletani accorcia le distanze in chiusura di primo tempo. A inizio ripresa il pareggio dei padroni di casa: assist di Hojlund e gol di Alisson Santos. Assalto azzurro alla porta rossoblù ma il portiere Pessina abbassa la saracinesca e al 90′ arriva la rete della vittoria bolognese firmata Rowe: splendida la sforbiciata dell’attaccante inglese.