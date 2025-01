Il “Lane” inaugura l’anno stappando due volte con Rolfini e Morra – Videohighlights

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I biancorossi del L.R. Vicenza digeriscono senza intoppi panettoni e pandori del Natale e dintorni, inaugurando il 2025 con una vittoria “tranquilla” per 2-0 firmata dalle punte Rolfini e Morra al cospetto della Pergolettese in lotta in zona playout. Con spazio nel finale di gara ai “recuperati” Ferrari e Ronaldo, oramai rientrati in organico dopo gli infortuni gravi patiti nella bagarre finale della scorsa stagione.

Un’Epifania senza carbone, con dolci 3 punti per il “Lane”, che rimane in scia a 10 punti dal Padova ancora una volta vincitore di misura (1-0 al Caldiero), così come il Feralpisalò in terza piazza a -8 dal secondo gradino. Per i biancoscudati si tratta della quinta vittoria di fila a cavallo tra 2024 e 2025.

Debutto nell’anno nuovo al sabato, invece, per l’Arzignano Valchiampo che non perde la forma dimostrata a fine autunno, va in vantaggio con l’incornata dai 2 metri di Milillo sul campo lombardo del tosto Albinoleffe, portandosi a casa un punto gradito dopo l’1-1 conclusivo che, però, non basta per evitare il sorpasso della Virtus Verona, scivolando al 12° posto comunque con margine sulle retrovie. Domenica prossima ennesimo derby veneto, ma l’asticella si alza in maniera verticale, con i giallocelesti della vallata del Chiampo di scena all’Euganeo contro la leader imbattuta del girone A di C1. Alla ricerca di quello che sarebbe il sesto risultato utile, con i vicini di casa biancorossi tifosi dei cugini e opposti proprio all’Albinoleffe.

La classifica aggiornata dopo 21 partite (seconda di ritorno)I VIDEOHIGHLIGHTS DI SERIE C NOW