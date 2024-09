Il Lane non cade dal… “Pergo”: vittoria export per 1-0. E’ la prima del campionato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una “tazzina” ben piazzata da Carraro a metà primo tempo vale la posta piena per il Lane nella trasferta n°1 di campionato, che vale anche i tre punti. Match winner della partita di Crema, contro la Pergolettese, è dunque ancora uno dei tanti (ben dieci) volti nuovi giunti a e al Vicenza nella sessione estiva. Un 1-0 sofferto ma dal peso specifico importante sia per il lato emotivo che per dare ora sostanza alla classifica, allungando la striscia positiva in campionato di serie C aperta da febbraio. Per la prima volta in questa stagione la porta rimane inviolata per i biancorossi, dopo 4 reti incassate in tre partite tra coppa ed esordio.

Per l’Arzignano Valchiampo, dopo la scoppola per 3-0 in casa della Triestina nei primi 90′ della terza annata consecutiva in terza serie, si attende la serata di lunedì e il termine del posticipo casalingo con l’Albinoleffe per sapere se il team del nuovo allenatore Bruno comincerà a mettere gettoni in casa. Si gioca allo Stadio Dal Molin alle 20.45, diretta tv sui canali Skyport (e Now Tv).

Al ritorno nel quartier generale dei biancorossi è festa. La vittoria di misura di ieri sera, per quanto certifichi lo stato di “lavori in corso” per l’undici di Stefano Vecchi (che da giocatore ha concluso la carriera proprio a Crema, ieri salutato dai tifosi), va inserito in una scia di risultati positivi. Nelle quattro gare ufficiali del calcio d’estate, per quanto interlocutorio, si contano tre vittorie (due in Coppa Italia, entrambe per 2-1 ed esterne) e un pareggio. Da dire, quindi, che solo in un’occasione fin qui i calciatori del Lane hanno potuto “fare il pieno” di tifo con la spinta dello Stadio Menti. Dove, però, negli unici 90′ giocati non er arrivata la vittoria, ma il 2-2 contro un Giana Erminio in dieci uomini per metà dell’incontro.

Dopo il pareggio al debutto al Menti di 7 giorni fa, e la conclusione del mercato d”estate, il L.R. Vicenza aveva messo nel borsone tanta sete di successo verso la Lombardia, mancato all’esordio. Il gol rivelatosi preziosissimo porta la firma dell’ex Spal Carraro, uno degli sforzi più importanti in sede di ingaggi alla voce acquisti, per puntellare la linea mediana. Il suo diagonale vincente scagliato (piano ma preciso) da appena dentro l’area di sinistro porta in dote il lavoro di Della Morte e Zamparo, un “vecchio” e un “nuovo” in biancorosso. Poi, lode e baci a Confente, che con una gran parata – e altre due degne di menzione – mantiene la porta inviolata e da mvp contribuisce al ratto dei tre punti. Poi il figliol prodigo Zonta sfiora il raddoppio nel finale, in cui debutta la punta Capone arrivata agli sgoccioli del venerdì.

Per la prossima tappa si va ancora in trasferta, sabato sera, proprio in casa dell’Albinoleffe.

I VIDEOHIGHLIGHTS DELLA PARTITA