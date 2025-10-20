Successo “Vitale” al Menti e allungo a +7 sulle inseguitrici. E’ l’ottava vittoria di fila

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vicenza che vince, Lecco (e pure l’Alcione) che perde, e la corsa in vetta ora si configura come il titolo del celebre film “Fuga per la vittoria“. Uno strappo atteso che giunge grazie al successo per 3-1 di domenica al Menti sull’Albinoleffe e al big match del 10° turno che ha visto duellare le due prime inseguitrici dei biancorossi, Lecco e Union Brescia, con successo esterno (per 1-0) degli ospiti.

Nel tris berico, si allarga la lista dei calciatori goleador, con l’ingresso nel club di Vitale (alla prima marcatura a Vicenza, l’ottavo in tabellino a festeggiare), mentre tornano a gioire sia Rauti che Stuckler (su penalty). Oltre al +7 sulla coppia che rincorre il “Lane”, da elogiare i numeri di questa squadra fin qui, dopo aver scavallato il primo quarto di campionato: oltre al miglior attacco tra le 20 del girone A, rimane solida la difesa, anche qui la più forte del gruppone. Da aggiornare a 21 le reti segnate (un terzo delle quali firmate proprio da Rauti) e solo 4 quelle incassate, tradotto: se ne prende una ogni due partite e mezza.

Contro i bergamaschi dell’Albonoleffe, accreditati per sostare nella parte nobile della griglia in questa stagione ma incappati in un periodo opaco, una volta stappato il primo spumante non c’è più stata partita. Nemmeno l’ex capitano del Vicenza amarcord degli anni ’90 “Gio” Lopez sulla panchina altrui è riuscito a rimettere in corsia gli orobici. Stavolta l’accoppiata in attacco scelta dal mister Gallo presenta Rauti e Stückler, punte con la bava alla bocca dopo i “digiuni intermittenti”. Il vantaggio dei vicentini arriva a una cinquina di minuti dal break ed è propizio, riportando in campo i biancorossi carichi e intraprendenti in cerca del secondo colpo che non tarderà ad arrivare. L’1-0 è tutto un “affare mancino” tra Sandon e il suo inquilino del piano mediano Vitale, con assist prezioso del capitano per la mezz’ala che batte il portiere in uscita. Di testa in tuffo il punto del 2-0 di Rauti, sul cross al bacio del rientrante Leverbe, e dal dischetto segna l’altro attaccante Stückler con freddezza, dopo essere stato atterrato davanti alla porta. A venti minuti dalla fine il 3-0 vale come ipoteca, Cavion di testa grida al gol che gli viene negato sulla linea di porta, l’allenatore Gallo avverte poi i suoi giocatori di non aver affatto gradito il calo nel finale – “male gli ultimi 15′ minuti” – che ha permesso agli ospiti di accorciare.

E’ così che il L.R. Vicenza può festeggiare l’ottava vittoria di fila, la nona in dieci turni, e mantenere poi l’imbattibilità stagionale, rimanendo ora l’unico club del girone a fregiarsi della casella zero nel reparto sconfitte dopo il ko già descritto del Lecco. Il trio di attaccanti titolari a turno che si stanno alternando in prima linea ha prodotto due terzi dei gol berici, con Rauti capocannoniere del torneo con 7 gol e altrettante reti in coabitazione tra Morra (4 gol) e Stückler (3). Prossima sfida per Costa e compagni domenica nella trasferta breve di Trento, squadra “specializzata” nei pareggi.

ARZIGNANO – Ha dovuto archiviare già nel corso del week end la dura sconfitta di Novara, maturata in un anticipo amaro del venerdì sera, l’Arzignano Valchiampo di Bianchini. Un solo gol fatto negli ultimi 270′ di gioco rappresenta un problema da risolvere, complice pure un pizzico di malasorte, come avvenuto nella traversa colpita da Mattioli venerdì su palla ferma, e le parate dell’ex portiere Boseggia. La serie negativa di risultato sottotono di allunga a 8 incontri senza vittorie, con soli tre punti racimolati in questo filotto di incontri recenti. Numeri controproducenti che hanno fatto sprofondare i giallocelesti nelle retrovie della zona playout.

Contro il Lumezzane, sabato prossimo in casa al Dal Molin, l’esame per i paladini dell’Ovest Vicentino sarà di quelli senza appello.

