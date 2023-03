Il punto di Break…point sulle eccellenze dello sport nostrano tra Mondiali ed Europei

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il tackle da dietro delle influenze sempre in agguato non sorprende BreakPoint, che subito rimedia all’assenza di un ospite all’ultimo minuto – ma sarà con noi presto a fine marzo a parlare di minibasket e non solo -, e regala a chi ci ascolta un approfondito “punto” sullo sport vicentino, dopo un week end ricchissimo di eventi internazionali.

Vetrina agli sport invernali su ghiaccio, ormai agli “sgoccioli” vista la stagione primaverile che bussa alle porte, elogiando Davide Ghiotto e la sua impresa ad Herenveen nel corso dei Mondiali di speed skating. Il pattinatore vicentino, dopo l’argento dei 5 mila nel primo giorno di gare, ha stupito il mondo andando a dominare i 10 mila, con tanto di primato italiano e medaglia d’oro al collo.

Meno bene è andata alla franchigia vicentina dell’Hockey Asiago, uscita di scena dalle Ice League dopo il doppio confronto playoff con gli ungheresi del Feherevar, riportando però a gremire gli spalti del Palaodegar. Dai palasport indoor dedicati agli sport al freddo e al gelo, si passa all’atletica indoor raccontando delle prove dei cinque vicentini, quattro donne e un uomo, impegnate in Turchia nella rassegna continentale.

Podio sfiorato per soli 8 centimetri da Ottavia Cestonaro nel salto triplo come picco, la delusione per la mancata finale per Elena Vallortigara, bronzo mondiale in carica, Elena Bellò e Federica Dal Buono in corsa su 800 e 1.500 senza riuscire a entrare nel lotto delle migliori ma con piazzamenti di prestigio con l’azzurro indosso. Poi tanto Vicenza, con il “Lane” per la prima volta ospite virtuale di BreakPoint dove finalmente si parla anche di calcio biancorosso, grazie agli “assist” in collegamento telefonico con Enrico Pigato, collaboratore di Eco Vicentino e nostro esperto di pallone.

Ascolta “Vicentini. Mondiali ed Europei indoor e on ice” su Spreaker. Chiacchiere “pallonare” appunto, approfondendo l’avventura di Coppa Italia di serie C allo Stadium di Torino contro la Juve Next Gen, il cammino di campionato con rincorsa al vertice dei biancorossi, senza dimenticare la super stagione dell’Arzignano, neopromossa che sta annusando l’accesso ai playoff dopo aver ampiamente archiviato il capitolo salvezza, obiettivo di stagione già raggiunto.