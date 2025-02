Il Vicenza a -3 e l’Arzi a +5 dopo il double. Le vicentine “puntano” il Padova e la salvezza

Week end di calcio strepitoso per le vicentine di serie C. Per i biancorossi del L.R. Vicenza il successo – il quinto di fila – arriva all’ultimo assalto a Meda, sul campo del Renate, con il francesone Leverbe a mettere la zuccata vincente per l’uno a zero al 94′. Per il difensore ex Pisa il gol vittoria, l’esultanza a “petto nudo” e il cartellino rosso di rito con conseguente squalifica in vista. Non certo il miglior “Lane”, ma che continua a vincere pur non brillando in questa fase, sceso in campo sabato “gasato” dalle sconfitta del Padova prima del fischio d’inizio in Lombardia.

Sul fronte salvezza Arzignano Valchiampo piazza due gol e tre mattoni pesanti con il 2-0, sempre di sabato, inflitto al Lecco grazie ai centri dello stangone Milillo e della new entry Jallow. Nonostante l’inferiorità numerica dalla mezz’ora del primo tempo (espulso Minesso, uno dei nuovi). Era importante vincere lo scontro diretto e tornare a fare tris, dopo i soli tre punti in quattro giornate raccolti a gennaio.

Doppia vittoria, quella del primo week end di febbraio per gli unici club professionistici del calcio vicentino, che lanciano forte al galoppo le due squadre verso i rispettivi obiettivi. Con “favori” che arrivano anche dai risultati altrui. Per i biancorossi di Vecchi la prima sconfitta stagionale del Padova – caduto 1-0 a Verona in casa della Virtus – è oro colato permettendo di dimezzare il gap dalla vetta da 6 a 3 punti. Per i giallocelesti di Bianchini il bottino pieno permette di allungare bene sulla zona rossa playout. Su Pro Vercelli che gioca in posticipo stasera con il Novara nel derby di Piemonte e proprio sul Lecco, tenendo il passo della folta combriccola di centroclassifica, con 8° posto solo tre punti sopra. Sono 5 punti di margine dai playout.

Guardando ancora alla classifica, preso atto della prima sconfitta del Padova – sono due quelle invece quelle di Costa e compagni (ieri al 9° assist stagionale), da ricordare patite proprio con i cugini e con la Triestina, entrambe in trasferta -, guardando alle spalle si è scavato un baratro pauroso sul podio. La Feralpisalò, infatti, è sotto di 14 punti sul terzo gradino e sarà la prossima avversaria (domenica 9 febbraio alle 15, di nuovo in trasferta) in calendario. Prima del big match tra biancorossi e biancoscudati che si giocherà in data 16 febbraio allo Stadio Romeo Menti. Sul fronte Arzignano, da evidenziare il secondo rigore stagionale parato dal portiere Boseggia, ancora decisivo.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DELLE VICENTINE