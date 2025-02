Auto si schianta sui contatori del metano nella notte. Illeso l’uomo alla guida

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nottata di lavoro extra per la squadra del 115 in turno notturno dei vigili del fuoco di stanza in Altovicentino, chiamati dopo la mezzanotte a Lugo di Vicenza per risolvere una situazione di potenziale pericolo causata da un incidente stradale. Segnalazione giunta da via Serra, dopo lo schianto che non avrebbe coinvolto altri veicoli, per cause da accertare.

Un urto particolarmente violento quello avvenuto tra un modello di Audi nera e il box che contiene i contatori del gas metano di una proprietà privata. Con danni importanti riportati sia dalla vettura guidata da un vicentino sia per la centralina a bordo carreggiata.

Da evidenziare come l’automobilista alla guida del veicolo sia uscito autonomamente dalla sua macchina, senza aver riportato lesioni tali da dover ricorrere a cure di pronto soccorso. Ad attutire l’impatto all’interno dell’abitacolo sono stati i dispositivi airbags salvavita. Auto chiaramente rimasta in panne, rimossa in piena notte dopo che i pompieri intervenuti da Schio sono riusciti a mettere in sicurezza il tratto di strada, con i tecnici della rete del gas in reperibilità notturna chiamati a loto volta, arginando una perdita comunque contenuta.

Per il momento non sono stati fatti cenni alla causa dell’incidente che ha provocato la serie di problematiche post schianto riscontrate sul posto, così come ad esempio età e residenza del malcapitato protagonista del fatto di cronaca. Si presume, in casi come questo e valutate le circostanze, una distrazione del guidatore, sempre rimanendo in attesa di accertamenti approfonditi.