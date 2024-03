Il Vicenza non sa “recuperare”: terzo 1-1 con gol subito dopo il 90′. Scossa Arzignano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo la scossa del cambio di allenatore arriva la riscossa dell’Arzignano Valchiampo, mentre il L.R. Vicenza continua a soffrire del “mal di recupero”: per i biancorossi terzo 1-1 (secondo consecutivo) in un mese con gol subito dopo il 90′ e ancora due punti persi nel big match con il Legnago. Punti pesantissimi a favore invece quelli conquistati dall’undici ora guidato da mister Bentivoglio, dopo lo scontro diretto vinto in casa del Renate con un perentorio 3-0, un punteggio mai visto in quest’annata.

Nel report delle vicentine di serie C per una volta è la sponda gialloceleste ad esultare, insomma, dopo una sfilza di pareggi intervallata da qualche ko, mentre è la squadra berica “di punta” del girone A a doversi accontentare di un segno X maldigerito. Comunque utile per allungare la striscia positiva a 11 partite senza sconfitte.

Su sponda Arzichiampo la trasferta a Meda rappresenta quasi uno spareggio playout. Il Renate, per quasi tutta la stagione alle spalle dei vicentini, naviga al 1′ quattro punti sopra e viene da una vittoria importante quanto sudata dal campo della cenerentola Alessandria. Per gli ospiti veneti, dopo il terremoto in settimana con l’addio a Bianchini e il benvenuto a. Bentivoglio al debutto tra i “pro”, in un crocevia decisivo. Finirà 3-0, con focus tra fine primo tempo e inizio ripresa dove le due picconate vanno a segno, e terzo sigillo quasi ai titoli di coda. Una doppietta per Parigi (su punizione il tris, incornata sul primo gol) e centro intermedio di Faggioli per festeggiare la trasferta corsara e i 3 punti.

Su sponda “Lane” amaro in bocca al quadrato, al 90′ e oltre, visto che il Padova cade a Vercelli e, quindi, tra il recupero di martedì sera e la partita di sabato sera, entrambe allo Stadio Menti, si potevano recuperare 6 punti anziché due soli alla squadra patavina, solida al 2° posto in classifica sul +8. Ma la parola “recupero” e derivati è indigesta a Golemic e compagni, ormai è un dato di fatto. Da dire che di fronte ai biancorossi si presenta un Legnago Salus in. salute, carico in ottica playoff, in scia positiva da 14 partite senza ko con una sfilza di pareggi a cui ne aggiungerà un altro. Una traversa per parte nella prima frazione (Rocco e Della Morte sfortunati). Al quarto d’ora il gol su incursione da sinistra di Costa in contropiede, tiro mancino parato, ci prova dall’altra parte Della Morte in diagonale con correzione vincente di Pellegrini. Il vicentino Zanandrea punisce con il gol dell’ex al 92′, con il solito colpo gobbo del recupero subito da i biancorossi, troppi “teneri” in area ancora una volta nei minuti finali.

GLI HIGHLIGHTS

Arzignano Valchiampo atteso dall’impegno prepasquale al Dal Molin contro la Triestina (che gioca stasera in posticipo), alle 16.15. L.R. Vicenza in trasferta alla sera (alle 20.45) sul campo della Pro Sesto. Si gioca la quintultima giornata di campionato.