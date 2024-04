Il Vicenza porta due candeline in 3′ al party-promozione del Mantova. E l’Arzichiampo vola

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Doppio successo di metà aprile e di calda primavera per i due club vicentini del calcio Pro, entrambi impegnati nello sprint finale in serie C, su lidi opposti di classifica. Il “Lane” in formato export di mister Vecchi, dopo il pari al Breda in mezz’ora nel recupero, si concede il lusso di battere in casa sua la dominatrice del girone. Spinto da circa 700 tifosi dei colori biancorossi in trasferta, in visibilio nei primi 20′ di partita in cui il Vicenza “domina la dominatrice” dell’annata.

Un Mantova salito in netto anticipo in serie B con merito pieno che va detto è sceso in campo ieri probabilmente con ancora in circolo i bagordi della festa promozione – lo dimostrano le due reti subite nei primi 3 minuti di partita -, con punteggio finale di 2-1 esterno e doppietta lampo di Ronaldo, cosa non riuscita nemmeno ai due suoi più famosi omonimi calciatori. Una gemma su punizione a giro e una palla calciata da 35 metri in porta sguarnita dopo un rinvio sballato dei mantovani valgono il jackpot. I padroni di casa accorciano ad inizio ripresa.

Bene anzi benissimo l’Arzignano Valchiampo, che con il nuovo corso in panchina targato Bentivoglio quando vince lo fa “esagerando”. Altro 3-0 a favore, nell’anticipo del venerdì sera, con tris di reti che si ripete tutto nella ripresa in meno di 25′ e tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza diretta. Tra l’altro, e non è cosa da poco, maturati contro i piacentini del Fiorenzuola, uno scontro diretto per la permanenza in serie C.

Che ci ha messo del suo, rimanendo in 10 uomini ad inizio ripresa per l’ingenua doppia ammonizione di Reali. Menabò di testa (prima marcatura qui) e subito dopo Lakti in contropiede mettono in ghiaccio la vittoria, con tris nel recupero ancora suo, in un contropiede in quattro contro uno in cui fa tutto da solo e piazza il diagonale del 3-0.

GLI HIGHLIGHTS DELLE VICENTINE