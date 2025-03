Il Vicenza si salva in… corner. Doppio tacco ma niente scacco matto alla Dea Jr: Padova a +5

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In casa leoni, in trasferta pasticcioni. I biancorossi del L.R. Vicenza continuano i giri di montagne russe nell’inseguimento a singhiozzo al Padova capolista, con la leader a vincere per 3-0 facile e riprendere la corsa, mentre il “Lane” di mister Vecchi dopo la partenza ad handicap (2-0 per l’Atalanta junior nei primi 25′) riesce ad agguantare il pareggio all’ultimo assalto. In pieno recupero con Leverbe, dopo il centro di Ferrari a dimezzare lo svantaggio. Con un’inedita “doppietta” di colpi di tacco sottomisura. Imbarazzante il dominio dei giovani nerazzurri nella prima mezzora. Entrambi i gol arrivano da azione d’angolo, il nono e il decimo della stagione, ma latitano le reti su azione. Niente candeline nel giorno del 123° compleanno del Lanerossi Vicenza, sorto nel 1902, con Confente decisivo due volte a negare il tris all’Atalanta U23 nella ripresa.

Sul fronte Arzignano Valchiampo il duello con la Pro Vercelli rappresentava un crocevia di vitale importanza per la scappare via dalla zona playout e, anche qui nelle fasi finali, è la squadra vicentina a prevalere. Punteggio finale di 3-1, in apertura segna Benedetti, poi il bomber piemontese Comi impatta a una ventina di minuti dalla fine. L'”Arzi” vacilla e più volte rischia di capitolare, ma ecco che le punte dell’Ovest Vicentino tornano a farsi valere con Lunghi e Minesso a mettere i due graffi da tre punti in zona 90° minuto. E spingere in su l’Arzichiampo visto che nessuna alle spalle mette in cassa i tre punti, spazzando via le due sconfitte consecutive. Ovazione per mister Beppe Bianchini, che mette in coppia i due attaccanti a metà ripresa e entrambi andranno a segno.

Nella trentesima giornata di campionato, con 8 partite ancora da giocare nel girone A, gli undici di Beppe Bianchini costituiscono una delle sole quattro formazioni a portare a casa i tre punti, confermando la “pareggite” degli ultimi turni. Oltre ai giallocelesti vincono solo il Padova in vetta, la Virtus Verona e la Giana Erminio in zona playoff. Poi sei pareggi. Sale a 5 punti il margine dei biancoscudati sui vicentini, che a loro volta conservano gli 11 punti di distacco sulla Feralpisalò, l’unica squadra a battere entrambe le battistrada. Nel corso della settimana il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato, nel girone A di serie C, la Triestina di 4 punti per irregolarità amministrative. A questi ne va aggiunto un altro comminato a inizio stagione, per un totale di 5 punti da togliere alla classifica ufficiale.

