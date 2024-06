L.R. Vicenza all’assalto alla serie B. Stasera in un Menti stracolmo, code per i biglietti

“La squadra sta bene” assicura l’allenatore berico Stefano Vecchi nella conferenza stampa della vigilia, senza attaccarsi alle assenze plurime che attanagliano il L.R. Vicenza in vista del primo atto della (doppia) finale di playoff di serie C con la Carrarese, con la serie B in palio attraverso la porta di servizio. E dopo l’estenuante battaglia della post season e già 6 partite giocate in tre settimane dai biancorossi, eliminando in ordine di avanzata il Taranto (1-0 e 0-0 i punteggi a favore), Padova (2-0 e 1-0) e domenica l’Avellino (0-0 e 2-1). Lo stesso cammino, d’altronde, della squadra avversaria

Sold out per la terza volta di fila lo Stadio di Menti, con code di gente a caccia dei biglietti residui in prevendita nelle ricevitorie autorizzate, non solo a Vicenza ma anche a Thiene nel pomeriggio di ieri. Fischio d’inizio alle 21, davanti a 11 mila spettatori vicentini e toscani, con “Lane” orfano di capitan Golemic squalificato per due turni, degli infortunati in mediana Cavion e Tronchin e del lungodegente Rolfini in fase offensiva. Almeno Ferrari, tenuto ai box domenica, e Sandon, uscito anzitempo, saranno disponibili pur se non al top della forma.

Ottimismo, solidità del gruppo, consapevolezza dei proprio mezzi e fiducia nell’esito finale positivo della formidabile cavalcata dei biancorossi nel 2024 – la catena dei risultati utili di fila ha inserito domenica il 22° anello – costituiscono i pilastri di questo Vicenza che sta appassionando migliaia di tifosi vicentini nell’appendice finale di stagione, dopo il 3° posto in rimonta che ha garantito una buona griglia di partenza nei playoff. Per quanto riguarda il “rosso” al capitano, la società ha presentato ricorso al Giudice Sportivo: la speranza è di ottenere un dimezzamento della pena, e avere in campo Golemic domenica nel ritorno.

Comunque vada stasera, il verdetto finale sarà rimandato a domenica prossima, dopo la partita di ritorno che si giocherà sul manto di gioco in erba sintetica dello Stadio dei Marmi, tinto di gialloazzurro, un catino mignon da appena 3.500 posti. Circa 600 quelli riservati ai supporters in esodo dal Veneto per sostenere il Lane, tutti gli altri incollati alla tv oppure ad assiepare la piazza per il maxischemo che sarà allestito a Vicenza. Intanto stasera per chi non sarà allo Stadio Menti ci sarà la diretta su Raisport, canale 58 del digitale terrestre.