L.R. Vicenza capolista contro il vicentino Zanini: esame inedito con la matricola Dolomiti

Apre l’Arzignano Valchiampo alle 18.30 (in casa), tempo di un triplice fischio e poi scenderà in campo anche il L.R. Vicenza, alle 20.45 in provincia di Pordenone anche se la franchigia è del Bellunese. Sfida al Dolomiti allenato da un ex biancorosso sia in campo che in panca come Nicola Zanini, reduce da un campionato vinto in serie D con tanto di promozione. E a caccia della prima vittoria del club – frutto di una fusione – nel calcio dei professionisti.

Se arriverà stasera, con ovviamente tutti i fedelissimi del Lane a far gli scongiuri, sarà una data storica la società che si è affacciata per la prima volta in terza serie, per un “entrante” derby veneto assai bizzarro quanto inedito e che si gioca fuori regione, in Friuli.

Si gioca a km0 invece in casa (Stadio Dal Molin) dei biancocelesti dell’Arzichiampo, reduce da un solo punto raccolto nelle ultime tre gare dopo la doppia vittoria delle prime battute di campionato. La squadra di Bianchini ad ospitare l’Alcione, terza formazione di Milano che sta vivendo la seconda stagione in serie C dopo l’emozione dell’esordio assoluto nel calcio “pro” di un anno fa e una stagione vissuta nella colonna d’onore della classifica del girone A. Con 8 punti in classifica dopo 5 turni, il percorso iniziale è in linea con il programma di marcia-salvezza, ma è bene per i vicentini dell’Ovest non prolungare l’astinenza per non incappare in strisce negative zeppe di insidie.

Per l’allenatore vicentino doc del Dolomiti, il 51enne Zanini, sfida doppiamente da ex allora questa sera allo stadio di Fontanafredda. Cresciuto proprio nel vivaio del Vicenza prima di passare alla Juventus Primavera, ha centrato la scorsa stagione il miglior risultato nella sua carriera di tecnico. Dopo un’annata non certo memorabile in biancorosso, vissuta in due atti nel 2017/2018, quella della salvezza ai playout ma anche con il precedente esonero prima del richiamo in extremis, solo serie D per lui fino all’exploit recente. Zanini è ora alla terza stagione in rosaverde, con un 2° e un 1° posto in serie D dalla sua. Quattro pareggi e un ko il cammino fin qui del club con sede a Belluno ma che abbraccia calcisticamente anche tutta la provincia, contro il poker di vittorie (e un pari) del L.R. Vicenza.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.