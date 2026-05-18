Super tonfo al Menti in Supercoppa, che va al Benevento. Ma rimane “super” l’annata del Lane

Un 1-4 subito in casa al Menti all’ultima apparizione ufficiale della stagione 2025/2026 non rappresenta certo il dolce epilogo immaginato per tifosi e calciatori del L.R. Vicenza, ma si chiude sportivamente con lodi ai campani del Benevento e un’annata che rima da record da mettere tanto in archivio quanto nel palmares.

Biancorossi in vacanza da sabato sera al termine dei 90 minuti che di fatto rappresentavano una finale secca per aggiudicarsi la Supercoppa di serie C, messa in palio tra le tre vincitrici di altrettanti gironi, tutte già con la serie B “cotta e mangiata”, e dunque a pancia piena. La terza forza che si ritroverà in cadetteria tra poco più di tre mese è l’Arezzo, malmenato dal Vicenza all’Arechi (5-1 per l’undici di Gallo nel primo match del triangolare), battuto anche dai giallorossi al Vigorito, per 1-0.

Al “Lane” in un sabato sera in cui il popolo berico si era preparato per l’ennesima festa di questi ultimi due mesi, bastava il pareggio per mettere la ciliegina e aggiudicarsi il trofeo. Ma la serata è andata storta, per meriti altrui e demeriti propri: peccato ma nessuno in via Schio si è strappato le vesti, visto che i lavori per strutturarsi per la salita in serie B sono già partiti da un bel pezzo. Giusto qualche mugugno accennato tra i tifosi, chi più chi meno delusi dalle 4 scoppole incassate, ma nulla di più. Due gol incassati per tempo, la rete della bandiera segnata solo alle soglie del recupero, da Caferri.

L’impressone per la prima volta in questa stagione memorabile è stata quella di un Lane in balìa dell’avversario in avvio, anche se da inizio ripresa la reazione e le occasioni da gol si sono visti. A secco il poker di attaccanti biancorossi che si sono alternati al Menti – Morra e Stuckler i titolari -, poi Capello in campo dopo l’intervallo e un quarto d’ora per Rauti. Si chiude con un impronosticabile 4-1 per il Benevento, che vince e merita la Supercoppa di serie C, con un “arrivederci a presto” tra i due club al piano superiore, e con tutta la squadra berica sotto la Curva Sud a ricevere l’ennesimo applauso e l’ennesimo grazie.

I VIDEOHIGHLIGHTS DEL MATCH

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