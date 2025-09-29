La Coppa vinta in casa è ancora più Super: il Famila mette subito il timbro arancione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un parziale mai visto di 22 punti a 0 nella fase cruciale della finale di Supercoppa Italiana di basket femminile consente al Famila Schio di conquistare il trofeo di fronte al pubblico del PalaRomare, concludendo come meglio non si poteva – quindi in trionfo – edizione 2025 della rassegna a quattro squadre.

Il successo domenica, contro la Umana Reyer Venezia (detentrice) dopo aver battuto prima in semifinale il Magnolia Campobasso. All’ultimo punteggio finale di 68-56, con un +12 che non rende merito alle lagunari, a lungo avanti sulle arancioni e perfino in doppi cifra, prima di un black out totale indotto dalle fenomenali cestiti di casa a Schio, capaci di annichilire le avversarie per una decina di minute, sommergendole con un 22-0 che non ha tolto fiato e speranze di rimonta alla Reyer.

La Supercoppa Italiana va in bacheca al club campione d’Italia nella stagione 2024/2025 e la vittoria da’ “gas” e fa da eccellente viatico per l’annata sportiva che ora entra nel vivo, dopo il primo appuntamento ufficiale ospitato nell’Altovicentino. Ottima anche la risposta del pubblico accorso al PalaRomare tra sabato e domenica. In questa competizione che ha aperto la stagione è il 14° successo della storia del Famila nella gestione Cestaro, portando il trofeo a Schio da dove mancava da tre anni. Con un’ovazione per tutte le orange e Conde che si presenta con 21 punti personali alla sua prima ufficiale da giocatrice “vicentina”.

IL TABELLINO DEL MATCH DI FINALE

Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia 68-56

Parziali quarti 19-21, 29-37, 48-43

Famila Wuber Schio: Mestdagh 6, Sottana 11, Zanardi 0, Verona 12, Conde 21, Steinberga 12, Panzera 0, Andrè 0, Badiane 6, Keys 0.

Umana Reyer Venezia: Nicolodi 0, Pan 7, Pasa 2, Cubaj 3, Dojkic 22, Fassina 2, Santucci 2, Mavunga 11, Holmes 5, Dudasova 2.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.