La doppia porzione di… Rauti non va giù all’Atalanta U23: “Lane” avanti in Coppa Italia

La doppietta di Nicola Rauti e un’Atalanta in versione super junior dopo aver “prestato” ben cinque pedine alla prima squadra in serie A lanciano il L.R. Vicenza al 3° turno di Coppa Italia di serie C. Nella seconda partita ufficiale della stagione identico punteggio finale della prima per i biancorossi di mister Stefano Vecchi: così come col Legnago Salus si vince per 2-1 in trasferta e si avanza nella kermesse tricolore di categoria.

Guardando al tabellino del match di ieri, giocato (a Caravaggio) stavolta con temperature accettabili sui 23/24° e per la prima volta in divisa biancorossa, in pratica tutti e tre i gol arrivano in 3′, a cavallo tra il recupero del primo tempo e l’avvio di ripresa.

Avanti il “Lane” dopo 45′ di nulla o quasi, su lancio alto e lungo di Confente dalla porta, tocco di testa di Zampano per Rauti che mette il turbo e batte il portiere di casa. Risposta immediata su azione da applausi con Vlahovic jr a far centro per l’uno a uno. Pausa di 15′, al rientro in campo bastano appena 20 secondi al Vicenza per ritornare sul +1, anche qui con azione pregevole e veloce: assist basso teso di Costa per Rauti ancora pronto sia a segnare che a festeggiare. E’ il terzo gol personale in biancorosso per lui in due partite.

Atalanta Under 23 di Modesto, ex mister anche del Vicenza, per due volte vicinissima al pareggio (poi conclude in dieci uomini per un’espulsione), ma la gara si trascina fino al 94′ e al triplice fischio che promuove i vicentini. Ancora una volta ci sarà il Rimini di fronte ai biancorossi nel cammino di Coppa Italia di C, oramai un “classico” stagionale sul fronte di questa competizione. Ma, da oggi, si pensa al debutto (casalingo) in campionato. Vecchi a fine gara ha espresso moderata soddisfazione: “chi ha giocato sta crescendo di condizione, stiamo trovando buoni automatismi. Oggi abbiamo difeso anche bene contro una squadra che ha grande qualità e solitamente mette in difficoltà creando tante opportunità. Abbiamo fatto una buona gara sia in fase di difesa, di aggressione sia in fase di palleggio. Rauti? È un bel segnale, ha qualità importanti e lo sta dimostrando. Fare goal è sempre un segnale importante”.