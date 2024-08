Serie A: a Napoli è notte fonda. La Lazio vince in rimonta. La Roma non passa a Cagliari

Nella domenica della prima di Serie A esordio amaro per Conte: al Bentegodi il Verona supera il Napoli 3-0. Finisce a reti inviolate tra Cagliari e Roma. La Lazio, invece, batte 3-1 la neopromossa Venezia. Bologna-Udinese 1-1. Oggi si chiude con Lecce Atalanta e Juventus Como.

Verona – Napoli. Il primo tempo è equilibrato e porta le squadre a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Napoli sparisce (solo una traversa di Anguissa) e l’Hellas di Zanetti gioca una gara perfetta e trova il vantaggio al 50′ con Livramento che raccoglie l’assist di esterno di Lazovic, anticipa Juan Jesus e buca Meret. Il raddoppio lo firma Mosquera al 75′, servito da un super Duda. Il colombiano firma il 3-0 al 94′.

Antonio Conte è funereo davanti alle telecamere e analizza la partita: “Nel primo tempo ci siamo stati in campo solo noi, a inizio ripresa abbiamo concesso subito due tiri prendendo gol. A preoccupare è vedere come siamo crollati nella ripresa. Ci siamo sciolti come neve al sole”. Il tecnico salentino ha poi chiesto umilmente scusa ai tifosi e ha aggiunto: “mi assumo tutte le responsabilità nei confronti del popolo napoletano. C’è da lavorare tanto, lo faremo. La prestazione è inaccettabile. Sono a disposizione per aiutare il club in tutti i modi. I ragazzi non rispondono davanti alle difficoltà: è un problema grave”.

Lazio – Venezia. Inizia bene, invece, il campionato della Lazio, che nella prima giornata di Serie A supera il neopromosso Venezia in rimonta per 3-1. Lagunari in vantaggio al 3’ con il destro di Kofod Andersen, poi Castellanos pareggia i conti all’11’ e Zaccagni ribalta il risultato su rigore al 44’. All’81’ Lazzari propizia l’autorete di Altare per il tris. Baroni vola in vetta, appaiato alla sua ex squadra Verona.

Cagliari – Roma. Pareggio senza reti alla Unipol Domus. I rossoblù del nuovo tecnico Nicola hanno disputato una prova importante limitando la Roma dei nuovi acquisti Dovbyk e Soulé, subito schierati dal primo minuto da De Rossi. Il primo tempo regala poche emozioni. Nella ripresa la gara si accende con un’occasione divorata da Pellegrini e una traversa per parte negli ultimi dieci minuti; prima Dovbyk ha spaventato Scuffet su assist di Dybala, poi Marin si è dovuto arrendere anche alla deviazione di Svilar.

Bologna – Udinese. Altro pareggio nella prima di A. Al Dall’Ara finisce 1-1. Tante le occasioni per i padroni di casa fermati da un super Okoye. Nella ripresa però Orsolini segna su calcio di rigore al 57′, poi sono i friulani a sbagliare dal dischetto con Thauvin. Dal successivo corner, però, Giannetti impatta di testa (68′) ed evita il ko a Runjaic. Primo punto per Italiano sulla panchina dei felsinei.