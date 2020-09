LR Vicenza, finisce 5 a 1 a Milanello l’amichevole di lusso col Milan di Scaroni

E’ finita 5-1 l’amichevole Milan-Vicenza, la partita del precampionato disputata ieri pomeriggio in quel di Milanello.

Un’amichevole di lusso, che evoca bei ricordi alla mente dei tifosi vicentini; dopo anni di delusioni e cattivi risultati, il Lane è tornato così ad affrontare una delle protagoniste del calcio italiano ed europeo.

L’ultimo scontro diretto risaliva all’11 febbraio 2001: il Vicenza, allora allenato da Edoardo Reja, si impose al Menti davanti a 15 mila spettatori grazie alle reti Ousmane Dabo e Luca Toni. Sono passati più di diciannove anni da allora, e molte cose sono cambiate. Il Milan ha vinto due Champions e due scudetti, il Vicenza invece ha vissuto un brutto declino, conclusosi con il fallimento della società e la ripartenza dalla C dopo la fusione col Bassano.

Ieri invece, grazie alle doppiette di Diaz e Castillejo, e al gol di Colombo, il Milan del presidente Scaroni (tifoso e cittadino vicentino) si è imposto per 5-1. Il gol bandiera del Lane è stato firmato da Guerra al 55’. Era un test importante, ma poco male: bisognerà ripartire da qui.

Piccola postilla per i tifosi biancorossi, che ricordano questo match con nostalgia: il 2 marzo 1996, partita di ritorno giocata a San Siro (4-0 il finale per i rossoneri), una bolgia di tifosi, sotto il simbolo dei Vigilantes, andò ad incitare ed applaudire la squadra nonostante la difficile situazione in campionato. Un bel gesto, che dimostra quanto i tifosi del Vicenza siano legati alla squadra: un legame che continuerà nel tempo e che aiuterà la squadra a tornare a certi livelli. Con la speranza che partite come questa, un giorno, torneranno decisive per le sorti della Serie A.