LR Vicenza – Frosinone 0-2. Le pagelle tifose

Va in scena la peggior partita degli ultimi anni, in un Menti che vede uscire delusi i tifosi e il patron prima del tempo. Sonora sconfitta per 0-2 ai danni della squadra vicentina, che esce fischiata dai tifosi al rientro al Menti dopo quasi due anni di assenza.

PIZZIGNACCO: Beffato dal compagno sul gol, intuisce ma non riesce a deviare il rigore.

Per il resto solo tanto lento nelle ripartenze.

GIOVANISSIMO 6

DI PARDO: Se a 20 anni non hai più fiato dopo 20 minuti, non vai cattivo nei contrasti, ti inventi giocate improponibili e ti prendi fuori, non sai cos’è il fuorigioco, beh mettiti una mano nella coscienza.

FASTIDIO 4

(IERARDI: Entra e fa capire che sarà lui il titolare, presenza e intelligenza. 5,5)

BRUSCAGIN: Adattato in un ruolo non suo, non argina minimamente le discese avversarie.

SOFFERENZA 4,5

BROSCO: Sa fare il suo e si vede, forse deve ancora ingranare con i compagni e ritrovare la condizione.

PERNO 5,5

CAPPELLETTI: Fa il suo, in un paio di interventi chiude molto bene gli avversari, purtroppo è suo l’uomo che segna il primo gol.

COSÌ COSÌ 5

PROIA: Finché non gioca nel suo ruolo fatica, e fatica molto. Pare un lontano parente del PROIA che tutti sognavamo.

MAI IN PARTITA 4,5

ZONTA: Lui corre, a vuoto, ma se neppure lui lotta fino alla morte un problema di squadra e atteggiamento c’è.

INVISIBILE 4,5

RIGONI: Inizia anche bene, facendo muro davanti la difesa, però rompe solo il gioco avversario senza impostare mai.

LENTO 5

DALMONTE: Il trequartista non è il suo ruolo, e fatica, corre finché ne ha, ma poi basta.

IMPERCETTIBILE 5

LANZAFAME: inizia bene, tiene palla, fa salire la squadra ma poi finisce il fiato e non si trova più.

STANCO 5

DIAW: Lui si impegna, sfiora il gol, lotta su ogni palla. Forse l’unico a metterci un po’ di cattiveria.

SMUSSATO 5

DI CARLO: Squadra messa in campo senza senso e senza atteggiamento.

Giocatori sempre schierati fuori ruolo e adattati.

La memoria da gran giocatore dovrebbe scindere dall’essere un allenatore mediocre.

TRABALLA 4