Calcio, Serie A: anche Roma, Milan e Napoli a punteggio pieno dopo due giornate. Ora la sosta per le Nazionali

Dopo due giornate di campionato, 5 squadre a punteggio pieno con Roma, Milan e Napoli che raggiungono Lazio e Inter. Nelle partite andate in scena domenica 29 agosto: giallorossi e rossoneri a valanga contro Salernitana e Cagliari, mentre i partenopei vincono a fatica in casa del Genoa anche grazie a un “aiutino” arbitrale. Completa il quadro, lo 0-0 di Sassuolo-Sampdoria.

Poker Roma a Salerno. La squadra di Mourinho si conferma tosta, solida e piena di qualità. Lorenzo Pellegrini sempre più in versione grande capitano: apre e chiude le danze con una splendida doppietta nel 4-0 dello stadio Arechi. In mezzo: le perle di Veretout e Abraham. Primo gol romanista per l’attaccante inglese arrivato dal Chelsea. Dopo un primo tempo di resistenza granata, la Roma nella ripresa decolla. Conference League compresa, nelle prime 4 uscite ufficiali 4 vittorie per gli uomini di Mou: 12 gol fatti e due subiti.

Poker anche per il Milan nel segno di Giroud: Cagliari travolto al Meazza. Rispetto al match di Salerno, il 4-1 definitivo di San Siro matura tutto nel primo tempo. Torna a splendere la stella di Sandro Tonali che con una bella punizione sblocca il punteggio; pareggia Deiola. Raddoppia Leao, poi si scatena il bomber francese autore di una doppietta (il secondo su rigore).

Genoa-Napoli 1-2: Petagna entra e segna il gol partita all’84’. La compagine di Luciano Spalletti parte forte e va in vantaggio con un bel gol di Fabian Ruiz. Nel secondo tempo, topica dell’arbitro Di Bello che in collaborazione con il Var annulla un gol di Pandev per presunto fallo sul portiere napoletano. Il Grifone pareggia comunque al 69′ con Cambiaso prima del sigillo definitivo di Petagna.



A Reggio Emilia, Sassuolo e Sampdoria si dividono la posta. Gli emiliani fanno la partita ma non riescono a sfondare. Djuricic, Boga e Raspadori falliscono le occasioni migliori. La Samp ringrazia e incassa il primo punto stagionale. Adesso, ultime ore di calciomercato (si chiude martedi 31 agosto alle ore 20), poi prima sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali. L’ItalMancini campione d’Europa è pronta a tornare in campo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.