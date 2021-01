LR Vicenza – Venezia 0-0. Le pagelle tifose

Finisce con un pareggio il confronto tutto veneto tra Vicenza e Venezia, in un Menti completamente rinnovato sulle due curve coi nuovi seggiolini marcati LR Vicenza 1902. Gara importante dei biancorossi sotto il profilo dell’attenzione e della dedizione, limitata purtroppo da un attacco che definire spuntato è poco. Vicenza che peraltro si è visto annullato un golasso di Beruatto per fuorigioco attivo di Padella. Nella ripresa Vicenza in 10 per mezzora a causa dell’espulsione del portiere Grandi, che esce altissimo su Di Mariano lanciato a rete e lo travolge fuori area. Da li, partita di ordinata sofferenza del Lane, che chiude con la difesa a 5 e contiene senza tanti patemi le velleità offensive dei lagunari.

GRANDI: Quando c’è da parare para, quando invece vede l’uomo lanciato contro la sua porta indisturbato, pensa: o prendo gol, o rigore (e in quel caso, segnano?); e così se ne esce oltre i 50 metri e scongiura ogni pericolo.

KILLER INTELLIGENTE 6

BERUATTO: Una vera spina nel fianco per gli avversari, proiettato continuamente in fase offensiva sfiora il gol in varie occasioni, ad essere onesti uno spettacolare lo fa, ma viene annullato.

IN SPOLVERO 7,5

CAPPELLETTI: Anche lui si propone in avanti più volte, crossando poi al centro.

In copertura non soffre mai.

SOLDATINO 6

PADELLA: Difende e guida la difesa da vero leader, l’unica cosa che non capisco è perché sul gol di Beruatto si trovi davanti al portiere e tenti pure di saltare.

LEADER 6

PASINI: Partner naturale di Padella non concede sbavature, non soffre, e garantisce la sua buona prestazione.

CONSOLIDATO 6

PONTISSO: Il ragazzo sta riprendendo il ritmo partita e si vede, pericoloso in più occasioni tende poi le redini del centrocampo.

RITORNATO 6,5

RIGONI: Tanto lavoro sporco, tanta corsa ma anche palloni recuperati.

CAGNACCIO DA COGOLLO 6,5

ZONTA: Questo ragazzo è l’incarnazione di ciò che serve al Lane. Nella sua prestazione, oltre a partecipare ad ogni azione, si spende sempre, e abbandona il campo dopo aver dato il 120%.

DA RICONFERMARE 7

GIACOMELLI: Corre a prendersi tanti palloni, fa passaggi interessanti e costruisce qualche bella azione.

ONESTO 6

JALLOW: Spreca la sua ennesima occasione, mai partecipe, mai pericoloso.

SVANITO 4

LONGO: Potrebbe essere una falsa riga del compagno, ma almeno lui le giocate le ha, le sue occasioni le crea, se trova serenità e continuità farà comodo.

IO TI ASPETTO 6

DI CARLO: Schiera le due punte che sono gli investimenti della società, ma che sono palesemente in difficoltà. Per il resto parliamoci chiaro, lo spirito c’è, ma son 2 punti persi.

CONFUSO 5