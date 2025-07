Nuoto pinnato, da Fontana “zampillano” medaglie d’oro agli Assoluti Paralampici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Velo d’Astico il paese d’origine, Marano Vicentino quello di residenza, ci si sposta poi in Friuli in riva all’Adriatico fino a Lignano Sabbiadoro per trovare una miniera davvero d’oro in termini di medaglie conquistate in ambito sportivo. Il riferimento va alla storia personale e sportiva di Riccardo “Ricky” Fontana, che non smette di raccogliere soddisfazioni e di cimentarsi in nuove discipline paralimpiche.

Già ai vertici nelle specialità dell’apnea, il 47enne altovicentino si è di recente “tuffato” nella nuova esperienza del nuoto pinnato, riemergendo dall’acqua con tre medaglie d’oro al collo e altrettanti sorrisi. Primi posti di categoria conquistati nei 50 metri con pinne e con monopinna e sulla doppia distanza dei 100 metri (con pinne).

Acqua che è diventata l’habitat di rigenerazione per Riccardo, apneista ai vertici in Italia e in generale atleta con disabilità che ha trovato stimoli importanti nel ventaglio di proposte sportive conosciute nel corso della riabilitazione in seguito a un’emorragia cerebrale grave affrontata a 24 di età, con eredità di un’emiparesi ad entrambi gli arti sinistri. Di recente, per Fontana, è avvenuto l’avvicinamento al nuoto pinnato agonistico, abbinando la voglia di mettersi alla prova e la curiosità negli allenamenti che lo hanno portato in breve tempo a competere a Lignano ai Campionati Italiani Paralimpici Assoluti organizzati in egida Fipsas. E’ bastata qualche parole di incoraggiamento per spingerlo al tuffo nella nuova avventura.

Da ricordare che il 47enne maranese è seguito da Francesca Rossetto, direttore dell’Unità del reparto Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale di Santorso. Nei mesi scorsi è stato ospite di BreakPoint, la vetrina settimanale che Radio Eco Vicentino offre ai club e agli sportivi del Vicentino, raccontando la sua storia personale. Disponibile il podacast da ascoltare al link qui sopra.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.