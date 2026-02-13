Olimpiadi, niente da fare per Davide Ghiotto sui 10mila: cede e finisce sesto

Niente da fare per il velocista vicentino Davide Ghiotto, atteso oggi alla sua gara preferita alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: la speed skating, il pattinaggio di velocità sulla lunghezza dei 10 mila metri.

Il ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium non ha portato fortuna all’atleta di Altavilla Vicentina, che era chiamato al pesante compito di confermare il podio olimpico conquistato a Pechino e a ribadire il suo status di riferimento mondiale delle lunghe distanze (tre volte campione del mondo).

Partito nella quarta batteria, Ghiotto ha retto per poco più di metà gara, poi è crollato, concludendo a 12’46″72, piazzandosi in sesta posizione, mentre l’altro italiano, Lorello, ha concluso ottavo. Si è visto subito che il velocista vicentino non era nelle sue condizioni migliori e nel finale i problemi che lo hanno assillato per tutta la stagione hanno presentato il conto, facendogli chiudere la gara 6″77 da Semirunniy (primo). Ora a Ghiotto rimane la possibilità di portare il suo contirbuto nella gara a squadre, in programma nel pomeriggio di martedì 17 febbraio.

