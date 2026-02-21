Pattinaggio, quasi mille atleti e atlete a Bassano per i campionati interregionali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono in corso a Bassano del Grappa al PalaUbrocker di Ca’ Dolfin le gare del Campionato Interregionale Gruppi Spettacolo di pattinaggio a rotelle. Iniziate ieri, le competizioni si concluderanno domani.

Sono quasi mille gli atleti e le atlete appartenenti a società venete, friulane, laziali e campane a contendersi il podio e con esso l’accesso ai campionati nazionali che si terranno a Reggio Emilia a fine marzo. 117 i gruppi e i quartetti che complessivamente scenderanno in pista, 31 dei quali vicentini.

Organizzati operativamente dalla società sportiva dilettantistica Bassano New Skate, nei tre giorni i campionati vedranno in pista team di otto diverse categorie. Ieri, venerdì 20 febbraio, si sono tenute le gare dei Quartetti della divisione nazionale, seguiti dai Piccoli gruppi Divisione Nazionale. Sabato 21 sarà la volta dei Quartetti senior e junior e, a chiudere la giornata, dei Piccoli gruppi. Nell’ultima giornata di gare, domenica 22, toccherà ai Quartetti cadetti, ai Gruppi junior e infine ai Grandi gruppi, che concluderanno la rassegna.

I biglietti sono in prevendita online presso Ticket Cinebot e al PalaUbrocker.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.