Cercasi 33 giri rari, torna la Fiera del Disco: appuntamento per collezionisti e appassionati

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di collezionismo musicale. Torna a Thiene La “Mostra mercato del disco”, nel centro commerciale Tosano sabato e domenica 21 e 22 febbraio dalle 10 alle 19.

Il fascino del vinile che non tramonta, con titoli esclusivi e commerciali e copertine che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale.

Non si tratta di una semplice fiera locale: l’evento richiama collezionisti da tutta la provincia e dalle regioni limitrofe, attirati dalla possibilità di scovare pezzi unici. In un’epoca dominata dallo streaming, il ritorno al supporto fisico e al materiale vintage sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

E’ un viaggio nella storia della musica, sia per quanto riguarda il suono sia per la tecnologia.

Se le nuove generazioni sono abituate a scaricare musica via cavo, fino a pochi anni fa, e prima dei compact disc, la musica si ascoltava solo via radio, o grazie a quei dischi neri, disponibili in 33 o 45 giri.

Alla mostra di Thiene si possono trovare tutti i generi: dalla disco al rock, dai cantautori che hanno fatto la storia della musica alle rockstar intramontabili.

A garantire la qualità della mostra ci saranno espositori selezionati provenienti da tutto il nord e centro Italia. Sui banchi sarà possibile trovare prime stampe ed edizioni limitate per i collezionisti più esigenti e usato garantito a prezzi accessibili per chi vuole iniziare la propria collezione.

Ci sono inoltre spazi dedicati allo scambio, per permettere ai visitatori di portare i propri dischi e confrontarsi con esperti del settore.

