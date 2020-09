Più di 600 partecipanti ai nastri di partenza domenica per la Mezza del Brenta

Continua la stagione dello sport nel vicentino, e, dopo lo stop causa Covid-19, ripartono le attività all’aria aperta. A tal proposito, domenica 27 settembre andrà in scena la Mezza del Brenta, la classica mezza maratona (21 chilometri) organizzata dallo studio Rx di Marostica che si snoda per le strade di Bassano del Grappa. All’organizzazione hanno partecipato anche l’asd B-sport e Nico Runners, fondamentali per portare la manifestazione all’edizione numero 15.

L’evento, inserito nel programma nazionale dell’AICS, vedrà la presenza di oltre 600 partecipanti, molti dei quali da fuori Regione. La grinta e il fiato saranno necessari per la vittoria finale, ma i partecipanti potranno anche godere dei paesaggi mozzafiato che incontreranno nel loro cammino. Enrico Vivian, direttore tecnico della manifestazione, ha infatti ufficializzato il percorso: passaggio tra i centri di Bassano e Marostica (rispettivamente Ponte vecchio e Piazza Castello) e tanti passaggi nel lungofiume.

Quest’anno l’organizzazione ha dovuto far fronte ad alcune difficoltà per garantire lo svolgimento della mezza maratona in sicurezza, come accennato dal presidente di Studio RRx, Sergio Contin: “Abbiamo avviato il progetto ‘Mezza Sicura’, applicando una serie di misure a cui tutti dovranno tenere conto. Sarà fondamentale il lavoro di tutti affinché le cose vadano bene; se sarà così, si potrà mandare il messaggio che, con le dovute attenzioni, insieme si può ripartire”. In tutto ciò, Contin ha voluto anche ringraziare l’Amministrazione comunale, Gruppo Atletico Bassano, Nico abbigliamento, Syncro Sistem e Salus per la forte presenza come patrocinatori e collaboratori.

Alla partenza, sita al campo di Atletica di Santa Croce (vuoto viste le norme vigenti sugli impianti sportivi), saranno presenti anche Sammy Basso (ragazzo affetto da progeria, sostenuto dalla sua squadra di corridori) e Vincenzo Placida, padre che spingerà la carrozzina della figlia Valentina (ragazza affetta, dalla nascita, dalla sindrome “Cornelia de Lange“). Ancora una volta, un impatto sociale molto forte. La Mezza del Brenta è pronta a sfilare per le strade cittadine e a correre contro questa brutta situazione. Sempre con questo forte messaggio di solidarietà.