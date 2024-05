Playoff serie C, il “Lane” pesca il Taranto: andata martedì in Puglia, ritorno sabato al Menti

Entrano in gioco nella roulette playoff le cinque squadre qualificate di diritto al primo turno “nazionale”, e tra queste L.R. Vicenza che pesca in sorte il Taranto. Stamattina è stato effettuato il sorteggio, dopo le ultime partite degli accoppiamenti giocate ieri, e subito nel quartier generale biancorosso di via Schio si organizza la trasferta in Puglia: il match di andata con i rossoblu si gioca già dopodomani (martedì, probabilmente in serata), per poi ritrovarsi sabato 18 maggio allo Stadio menti per il decisivo match di ritorno.

Tra le due contendenti al pass per accedere di fatto ai quarti di finale playoff per salire in serie B è proprio L.R. Vicenza la testa di serie in virtù del piazzamento nei rispettivi gironi. Vale a dire che, oltre al vantaggio relativo del duello decisivo in casa di fronte al pubblico amico, in caso di pareggio sommando i gol di andata e ritorno saranno Golemic e soci ad avanzare.

Nella fila dei tarantini militano tre ex biancorossi, tra cui il vicentino (nato a Bassano) Loris Zonta. Valietti e Orlando gli altri due. Da dire che il club pugliese, sulla carta giunto a fine regular season al 4° posto nel girone C, al netto dei quattro punti di penalizzazione subiti sarebbe stato all’inverso testa di serie, con il 2° posto. Considerazione utile per indicare il reale valore dell’avversaria che aspettano mister Vecchi e i calciatori berici, con soli due giorni di “studio” e allenamenti per preparare al meglio il 1° round.

Oltre al Vicenza, entrano in gioco nei playoff Benevento e Carrarese. I confronti vedono questo quintetto affrontare le “reduci” dai turni precedenti, tra le quali la Triestina he ha acciuffato pareggio e qualificazione nel finale di gara con il Giana Erminio. Le cinque vincenti approderanno ai quarti, con entrata in campo di Padova, Torres e Avellino, le seconde dei gironi.