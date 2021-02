Pordenone – L.R. Vicenza 1-2. Le pagelle tifose

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fondamentale vittoria esterna del Vicenza che per un giorno si veste da corsaro e sbanca il Pordenone in casa del ramarri. La truppa di Di Carlo parte convinta e aggancia subito il vantaggio con un colpo di testa poderoso di un ritrovato Longo. Biancorossi più o meno in controllo e molto solidi fino all’87’, quando il Pordenone pareggia. Neanche il tempo di esultare e il Vicenza rimette la testa avanti con una magia balistica del Diez Stefano Giacomelli, che da fuori area insacca sotto l’incrocio alla destra del portiere. Vittoria di grande carattere del Lane, che torna a vincere dopo diverso tempo e si riporta a +4 dalla zona playout.

PERINA: La miglior prestazione in maglia biancorossa, agile, preciso nelle uscite e compie ottimi interventi.

FINALMENTE 6,5

CAPPELLETTI: Anche da terzino è a suo agio, nel primo tempo spinge costantemente, poi si concentra più a difendere.

GARANZIA 6

BERUATTO: Un talento, sfiora un eurogol, spinge con costanza per tutta la partita, difende quando c’è da difendere.

FABIO GROSSO 7

PADELLA: Erge un muro e non fa passare quasi niente lì dietro, guida la difesa da vero leader

ARGINE 6,5

PASINI: Sempre puntuale, sempre preciso, sempre al posto giusto.

INVALICABILE 6

CINELLI: Lui non spicca per giocate, ma recupera 100 palloni davanti la difesa e li gioca intelligentemente.

BRACCIO E MENTE 6,5

ZONTA : Corre ovunque, pressa ovunque, e come sempre da tutto fino a che il fiato lo regge.

PREZZEMOLO 6

PONTISSO: Il nostro registra è recuperato, corre per tutta la partita, prova più volte il tiro da fuori ma soprattutto è da lui che partono le azioni.

METODISTA 6,5

VANDEPUTTE: Il miglior Jari da iniziò stagione, accelerazioni, giocate e spunti interessanti. Sempre nel vivo del gioco.

RITROVATO (speremo) 6,5

LONGO: Segna subito, poi ci riprova, si muove bene e con grinta. Cerca di far reparto e tenere su la squadra.

SPERANZA 7

MEGGIORINI: Spazia in tutta la fase offensiva, non molla una palla, e non rifiuta un contrasto. Pericoloso in più occasioni.

SEMPREVERDE 7

GIACOMELLI: Entra e pare non poter contribuire alla causa commettendo falli stupidi, poi si accende, segna un gol di pregevole fattura e poi ci riprova.

SALVATORE 7

DI CARLO: Partita preparata bene, niente da dire, uomini in campo che hanno risposto presente. Unico neo, non capisco il togliere gli ultimi 20 minuti l’attaccante per il sesto difensore, così per dire mi chiudo e spero. Puntualmente abbiamo preso gol.

DIFENSIVISTA ma 6 per la vittoria