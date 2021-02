Auto vola per 4 metri giù nel torrente. Feriti tre giovani usciti malconci ma miracolati

Intervento speciale dei vigili del fuoco di Arzignano nella prima serata di ieri ad Altissimo, dopo che un’auto è uscita di strada finendo in un canale, ben 4 metri sotto il piano stradale in località Molino vicino al confine con Crespadoro, in Alta Valle del Chiampo. L’allarme è scattato poco dopo le 19 chiamando sul posto Suem, vigili del fuoco e carabinieri, saliti subito verso la contrada collinare.

All’interno c’erano tre giovani della zona, che hanno seriamente rischiato la vita dopo il volo verso il basso e il rovesciamento della vettura sul tettuccio, ruote all’aria. Il terzetto, per quanto “ammaccato” in seguito all’incidente stradale, è riuscito ad abbandonare il mezzo e lanciare un sos per i soccorsi.

Le ambulanze del 118 sono giunte sul posto in una decina di minuti dal pronto soccorso di Arzignano, per poi farvi ritorno con le persone ferite, le cui condizioni erano da valutare in base ai risultati diagnostici. Sul posto, in via Bittarelli, è stato richiesto il supporto dell’Unità speleo alpino fluviale oltre che un’autogru giunta dal comando provinciale di Vicenza, dopo aver messo in sicurezza l’area dello schianto e aver verificato che non ci fossero altri occupanti dell’automobile nei paraggi.

Si sarebbe trattato di una fuoriuscita di strada autonoma e, all’indomani del grave incidente che ha distrutto la Volkswagen Golf su cui viaggiavano i tre amici, sembra davvero lecito parlare di “mezzo miracolo” guardando al bilancio di soli feriti del terribile schianto, archiviato senza vittime salvo complicazioni successive ai ricoveri per le contusioni e le fratture riportate nella carambola.