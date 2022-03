Proposta di matrimonio alla Sei Nazioni di rugby: Ottavia Cestonaro ha detto sì a Marco Zanon

Per chiedere a Ottavia Cestonaro di sposarla, il rugbista della nazionale Marco Zanon ha scelto il dopo partita di Italia-Scozia al Sei Nazioni, ieri a Roma. I due – entrambi vicentini, entrambi sportivi – convoleranno quindi a nozze, dato che Ottavia ha risposto decisa “Si, ti sposo!” alla proposta di matrimonio, non dopo però essersi sincerata: “Ma sei serio???”.

Il fuori programma è avvenuto dopo che la nazionale italiana ha perso 22 a 33 contro la Scozia. Il bassanese Marco Zanon – trequarti centro dell’Italia, 24 anni, in forza al Benetton Treviso – ha approfittato della presenza allo Stadio Olimpico della fidanzata, nata a Vicenza 27 anni fa, triplista e lunghista già vicecampionessa nel 2018 ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona per chiederla in sposa.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di amici, parenti, compagni di squadra e del pubblico dell’Olimpico, che ha accompagnato la proposta di matrimonio (in ginocchio e con tanto di anello estratto dai calzettoni) con un applauso.