Quaterna nel derby vicentino con terno di punte a segno: il “Lane” sale. E il Padova cade

Quaterna secca biancorossa nel derby vicentino di serie C, giocato davanti a 9.800 tifosi vicentini, con due gol per tempo e la gioia “in posticipo” per i punti di distacco dalla leader Padova che si dimezzano da sei a tre. Grazie alla Feralpisalò, terza potenza del girone A di serie C, che in casa propria non fa mai sconti davvero a nessuno: dopo aver sgambettato un mese fa proprio il L.R. Vicenza, infatti, stavolta a capitolare sono i biancoscudati in pieno recupero, per 1-0. Al secondo ko stagionale.

Tornando al derby vicentino di ritorno – all’andata allo Stadio Dal Molin vittoria esterna più sudata per 2-1 con doppietta inedita di Della Latta a favore dei calciatori di mister Vecchi -, si festeggia anche il ritorno al gol del “brasiliano/berico” Ronaldo. Su punizione perfetta calciata dal 34enne in avvio di partita. Strada spianata poi per Morra, l’attaccante di riserva Capone (di tacco) e Ferrari (al 2° centro dopo l’infortunio) che piazzano altri tre palloni pesanti in rete. L’unico che non segna tra le punte, Rauti, è il migliore del reparto, con due assist. Il tutto contro un Arzignano Valchiampo che alla lunga ha perso punti di riferimento e morale, patendo il peggio passivo della sua stagione.

Classifica alla mano, si punti per il Padova sono 69, anzi, rimangono 69. L.R. Vicenza che invece sale alla quota “diabolica” di 66 punti, pronto a pungere da dietro con il forcone i rivali di vicinato dopo il nuovo slancio in avanti. Solidissimo sul terzo gradino del podio ma ben distante il FeralpiSalò capace di battere entrambe, guidato dall’ex allenatore berico (a inizio stagione 2024/2024, poi l’esonero e l’arrivo di Vecchi) Aimo Diana che gongola e si prepara a una post season da protagonista vista la solidità contro le big di serie C. Vista la giornata di campionato in cui pareggiano praticamente tutte alle sue spalle, per l’Arzignano la sconfitta netta del “Menti” fa più male per il punteggio che per la classifica, con la sola Pergolettese a giovarne, con l’aggancio a quota 35 ai giallocelesti di Bianchini.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DEL MATCH